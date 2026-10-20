Neu im NanoTrader: Nano AI, Ihr KI-Assistent

Wie Nano AI im Detail funktioniert, was die KI kostet, wie Sie Ihre eigene KI anbinden und wo ihre Grenzen liegen, lesen Sie in unserem Ratgeber:

So starten Sie: Installieren Sie das aktuelle NanoTrader-Update und klicken Sie im Menü auf den Button für Nano AI. Eine einfache Abfrage kostet rund 0,03 US-Dollar, und die Kosten sehen Sie jederzeit direkt unter dem Chat.

Ihr Startangebot: Alle bestehenden Kunden erhalten ein KI-Guthaben von 10 US-Dollar, gültig für einen Monat. Kunden mit NanoTrader Free nutzen einen Monat lang kostenlos NanoTrader Full. Damit können sie Strategien erstellen, backtesten, (halb-)automatisieren und die 95 vorhandenen Strategien der Plattform nutzen. Auch neue Kunden und Demokonten erhalten ein Startguthaben.

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.