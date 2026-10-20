Anzeige
Mehr »
Dienstag, 20.10.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Lithium vor 2022. Kernkraft vor dem Comeback. Tiefseebergbau jetzt!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
WH SelfInvest
20.10.2026 16:37 Uhr
173 Leser
Artikel bewerten:
(1)

Neu im NanoTrader: Nano AI, Ihr KI-Assistent

Anzeige / Werbung

Das kann Nano AI zum Beispiel:

  • Fragen zur Bedienung der Plattform beantworten
  • aus einer beschriebenen Strategie fertigen Code im NanoTrader erstellen
  • Ihr Trading analysieren und Feedback in Worten geben
  • Ihre Backtests auswerten und kommentieren

Ihr Startangebot: Alle bestehenden Kunden erhalten ein KI-Guthaben von 10 US-Dollar, gültig für einen Monat. Kunden mit NanoTrader Free nutzen einen Monat lang kostenlos NanoTrader Full. Damit können sie Strategien erstellen, backtesten, (halb-)automatisieren und die 95 vorhandenen Strategien der Plattform nutzen. Auch neue Kunden und Demokonten erhalten ein Startguthaben.

Testen Sie den NanoTrader

So starten Sie: Installieren Sie das aktuelle NanoTrader-Update und klicken Sie im Menü auf den Button für Nano AI. Eine einfache Abfrage kostet rund 0,03 US-Dollar, und die Kosten sehen Sie jederzeit direkt unter dem Chat.

Wie Nano AI im Detail funktioniert, was die KI kostet, wie Sie Ihre eigene KI anbinden und wo ihre Grenzen liegen, lesen Sie in unserem Ratgeber:

Jetzt mehr über Nano AI erfahren - Hier den ganzen Artikel lesen

Nano AI platziert keine Orders und gibt keine Anlageberatung. Testen Sie KI-generierte Strategien zuerst im Backtest und im Demokonto

© 2026 WH SelfInvest
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.