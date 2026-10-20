Laut der Datenschutzerklärung von Whatsapp können sich Nutzer:innen im Streitfall offiziell bei Behörden beschweren. Trotzdem wurde dem integrierten Meta-Chatbot aufgetragen, diese Möglichkeit explizit zu verschweigen. Die Whatsapp-Hilfeseiten sollen eigentlich bei Fragen zum Messenger helfen. Jetzt haben sie versehentlich Anweisungen preisgegeben, die für den Meta-Chatbot bestimmt waren und nicht öffentlich einsehbar sein sollten. Das geht aus einer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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