TRADINGIDEE des Tages: EURUSD (20.10.2026)

Das Währungspaar EURUSD zeigt im Stundenchart ein technisch relevantes Ausbruchssignal. Nach einer länger anhaltenden Abwärtsphase konnte der Kurs die maßgebliche horizontale Widerstandszone um 1,1205 überwinden und gleichzeitig die sogenannte 1:1-Struktur der vorherigen Korrekturwelle nach oben entkräften. Aus Sicht der Overbalance-Methodik könnte diese Konstellation einen Stimmungsumschwung zugunsten der Bullen signalisieren. Für Charttechniker und Trader ergibt sich daraus eine interessante Trading Idee auf der Long-Seite.

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