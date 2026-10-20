Die ITM Power-Aktie befindet sich weiterhin im freien Fall und hat seit ihrem Frühjahrshoch bei 2,57 € zwischenzeitlich rund -62% an Wert verloren. In meiner Analyse vom Juni hatte ich nach der damaligen Korrektur noch eine Fortsetzung der Rally mit einem Kurspotenzial von bis zu +70% favorisiert. Doch die erhoffte Stabilisierung blieb aus und stattdessen übernahmen die Verkäufer immer deutlicher das Kommando. Mit aktuell 1,034 € notiert der Wasserstofftitel ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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