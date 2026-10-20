Die Société Générale-Aktie konnte ihre Kursgewinne nicht halten. Nachdem sie im August zeitweise auf rund 85 € gestiegen war, geriet sie deutlich unter Druck. Am Dienstag notiert sie aktuell bei etwa 60,90 €. Damit fiel die Aktie stärker als die der Deutschen Bank. Hier stellt sich die Frage: Lohnt sich ein Einstieg auf dem jetzigen Kursniveau? Frankreichs Staatsverschuldung als Belastungsfaktor Ein wesentlicher Unsicherheitsfaktor ist die angespannte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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