Nach einer mehrwöchigen Konsolidierung geht es für die Tonies-Aktie seit einigen Tagen wieder sehr dynamisch nach oben. Allein am Dienstag springt der Kurs um fast +5% und setzt sich so mit deutlichem Abstand an die Spitze des SDAX. Was steckt hinter dem Kursfeuerwerk und sind jetzt sogar neue Höchststände möglich? Oddo BHF sorgt für frischen Rückenwind Ein wichtiger Impuls kommt von der Investmentbank Oddo BHF. Analyst Sinan Doganli hat sein Kursziel ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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