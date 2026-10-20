Unter Windows 11 gibt es auch heute noch eine Regel, die in alten DOS-Zeiten aufgestellt wurde. Warum sich dadurch Dateien nicht mit besonderen Namen versehen lassen. Obwohl Windows 11 ein modernes Betriebssystem ist und Microsoft darauf bedacht ist, viele Neuerungen zu implementieren, gibt es darin noch Relikte fast vergessener Zeiten. Dazu zählt etwa ein Feature, das nur wegen eines Kultspiels in Windows eingefügt wurde. Daneben gibt es aber auch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n