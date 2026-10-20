Erweiterter Auftrag im niederländischen öffentlichen Sektor verbindet die Vermittlung von IT-Fachkräften mit der Erbringung von Managed Services; Vertragsbeginn ist der 1. Januar 2027

ENGLEWOOD CLIFFS, New Jersey, Oct. 20, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Circle8 Group, Inc. (Nasdaq: CIRC) ("Circle8" oder das "Unternehmen"), eine internationale Plattform für Technologie, Personalvermittlung und Unternehmenstransformation, gab heute bekannt, dass ihre niederländische Betriebsgesellschaft, Circle8 Netherlands, einen kombinierten Broker- und Managed-Services-Auftrag von CAK erhalten hat, der staatlichen Durchführungsbehörde in den Niederlanden, die für die Verwaltung von Gesundheitsbeiträgen und Zahlungen für die Langzeitpflege zuständig ist. Der Vertrag sieht ein jährliches Umsatzvolumen von 68 Millionen US-Dollar vor und tritt am 1. Januar 2027 in Kraft.

Mit dem Auftrag erweitert Circle8 Netherlands die bestehende Zusammenarbeit mit CAK. Während seine Rolle bislang auf die Vermittlung von IT-Fachkräften beschränkt war, wird das Unternehmen künftig ein umfassenderes Leistungsspektrum übernehmen. Im Rahmen des Vertrags übernimmt Circle8 Netherlands die Beschaffung, das Vertragsmanagement sowie die Überwachung der Leistungserbringung. Diese Aufgaben werden in einem integrierten Managed-Services-Rahmen gebündelt.

Eckpunkte des Vertrags

68 Millionen US-Dollar jährliches Auftragsvolumen, die Leistungserbringung soll am 1. Januar 2027 beginnen.

Der Leistungsumfang wird von der Vermittlung von IT-Fachkräften auf die Bereiche Beschaffung, Vertragsmanagement und Steuerung von Managed Services ausgedehnt.

Baut auf der bestehenden Geschäftsbeziehung zu CAK auf und stärkt die Position von Circle8 im niederländischen öffentlichen Sektor.

Treibt die strategische Ausrichtung des Unternehmens auf umfassendere Dienstleistungsverträge und eine stärkere Integration bei den Kunden voran.





"Dieser Auftrag ist ein wichtiger Schritt, um die Rolle von Circle8 als strategischen Servicepartner für öffentliche Einrichtungen weiter auszubauen", so Guus Franke, CEO und Chairman der Circle8 Group. "Indem wir den Zugang zu spezialisierten IT-Fachkräften mit der Verantwortung für Beschaffung und Vertragsmanagement sowie der Überwachung der Leistungserbringung verbinden, können wir mehr vom operativen Bedarf unserer Kunden abdecken und engere, langfristigere Beziehungen aufbauen. Der erweiterte Auftrag von CAK spiegelt die strategische Ausrichtung unserer Plattform wider: ein breiteres Leistungsspektrum, eine stärkere Integration in die Prozesse unserer Kunden und ein konsequenter Fokus auf langfristige Wertschöpfung."

Mit dem Auftrag von CAK treibt Circle8 die Entwicklung seines Geschäfts im niederländischen öffentlichen Sektor weiter voran - weg von der reinen Bereitstellung von IT-Fachkräften, hin zu umfassenden Managed-Services-Aufträgen. Diese vertiefen die Einbindung des Unternehmens in die operativen Abläufe seiner Kunden und unterstützen die Strategie, eine skalierbare Plattform mit wiederkehrenden Umsätzen und höherwertigen Technologiedienstleistungen aufzubauen.

"CAK dehnt unsere Rolle von der Bereitstellung von Expertise auf die Überwachung der Leistungserbringung aus", so Patrick Schuijt, Chief Revenue Officer von Circle8. "Indem wir Beschaffung, Vertragsmanagement und Überwachung der Leistungserbringung bündeln, können wir CAK mit einem besser abgestimmten Servicemodell unterstützen."

Über Circle8

Circle8 Group, Inc. (Nasdaq: CIRC) ist eine internationale Plattform für Technologie, Personalvermittlung und Unternehmenstransformation, die in Nordamerika und Europa geschäftstätig ist.

Über sein Portfolio an spezialisierten Betriebsgesellschaften stellt Circle8 Großunternehmen und Organisationen des öffentlichen Sektors Technologieberatung, Künstliche Intelligenz, Cybersicherheit, Cloud-Dienste, Softwareengineering, technische Planung, Managed Services und Personallösungen bereit. Kunden vertrauen auf Circle8, um geschäftskritische Technologieumgebungen zu konzipieren, aufzubauen, abzusichern und zu betreiben sowie komplexe Programme zur Unternehmens- und digitalen Transformation umzusetzen.

Mit einem Jahresumsatz von mehr als 1,2 Milliarden US-Dollar, über 16.000 Spezialisten und Niederlassungen in Nordamerika und Europa schafft Circle8 eine skalierbare Plattform mit Fokussierung auf wiederkehrenden Umsätzen, höherwertigen Technologiedienstleistungen, konsequenten Akquisitionen und langfristigem Shareholder Value.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995, einschließlich Aussagen bezüglich des voraussichtlichen Beginns, der jährlichen Einnahmen und der Erbringung von Dienstleistungen im Rahmen des CAK-Vertrags, der Ausweitung von Kundenbeziehungen und Managed-Services-Kapazitäten, wiederkehrender Einnahmen, künftigen Wachstums, strategischer Initiativen, Übernahmen sowie langfristiger Wertschöpfung. Diese Aussagen basieren auf aktuellen Erwartungen und Annahmen und unterliegen Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich abweichen. Dazu gehören der Zeitpunkt und die Umsetzung des Vertrags, die tatsächliche Kundennachfrage und -nutzung, die Fähigkeit des Unternehmens, qualifizierte Fachkräfte zu gewinnen, zu binden und seine Lieferverpflichtungen zu erfüllen, Änderungen der öffentlichen Haushalte und Beschaffungsprioritäten, wirtschaftliche und marktbezogene Rahmenbedingungen sowie die in den Einreichungen des Unternehmens bei der U.S. Securities and Exchange Commission beschriebenen Risiken. Der angegebene jährliche Vertragswert stellt keine Garantie für realisierte Einnahmen in einem bestimmten Zeitraum dar. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Ansprechpartner für Investoren

Kevin Murphy

Chief Financial Officer

kmurphy@atlantic-international.com