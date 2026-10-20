DUBAI, Vereinigte Arabische Emirate, Oct. 20, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- GTCFX freut sich, die Ernennung von Charbel Raffoul zum Chief Executive Officer (CEO) bekannt zu geben. Dieser Schritt markiert einen wichtigen Meilenstein in der kontinuierlichen Weiterentwicklung des Unternehmens und unterstreicht sein Engagement für operative Exzellenz, eine starke Führung und internationales Wachstum.

Charbel verfügt über nahezu zwei Jahrzehnte Erfahrung in der Finanzdienstleistungsbranche und bringt umfassende Fachkenntnisse in den Bereichen Corporate Governance, Einhaltung regulatorischer Vorgaben, Finanzgeschäft und strategisches Management mit. Mit seiner Ernennung wird das Führungsteam von GTCFX weiter gestärkt. Gleichzeitig treibt das Unternehmen seine langfristigen strategischen Ziele voran und baut seine Präsenz und Leistungsfähigkeit an den globalen Finanzmärkten weiter aus.

Umfangreiche Erfahrung bei führenden Finanzinstituten

Vor seinem Wechsel zu GTCFX war Charbel als Chief Compliance Officer & Financial Crime bei Equiti tätig. Dort trug er mehr als acht Jahre lang zur Weiterentwicklung von Compliance-Rahmenwerken, zum Management von Compliance-Risiken und zur Optimierung regulatorischer Prozesse bei.

Zu seinem beruflichen Werdegang zählen außerdem leitende Positionen bei mehreren etablierten Finanzinstituten, darunter die Tätigkeit als Director bei ADS Securities, als Head of Compliance bei Alpari ME und als Back Office Manager bei Swissquote.

Im Laufe seiner Karriere hat Charbel wertvolle Expertise in den Bereichen Finanzdienstleistungsprozesse, regulatorische Aufsicht, Risikomanagement und Unternehmensführung aufgebaut. Seine Erfahrung in verschiedenen Bereichen der Branche bildet eine solide Grundlage, um GTCFX erfolgreich zu führen und die weitere Entwicklung des Unternehmens voranzutreiben.

Die globale Vision von GTCFX weiter vorantreiben

Als Chief Executive Officer wird Charbel die strategische Ausrichtung von GTCFX verantworten. Im Fokus stehen dabei der Ausbau der operativen Leistungsfähigkeit, die Förderung von Innovationen, die Weiterentwicklung der Corporate Governance und die Unterstützung der internationalen Geschäftsentwicklung.

Seine Führung wird dazu beitragen, die operative Effizienz weiter zu steigern, die Beziehungen zu Kunden und Geschäftspartnern zu vertiefen und durch professionelle Dienstleistungen sowie verantwortungsvolle Geschäftspraktiken langfristigen Mehrwert zu schaffen.

Mit seiner umfassenden Branchenkenntnis und seinem fundierten Verständnis regulatorischer und operativer Standards bringt Charbel wertvolle Perspektiven in die weitere Entwicklung von GTCFX im globalen Finanzdienstleistungssektor ein.

Seine Ernennung unterstreicht das Bestreben von GTCFX, ein erfahrenes Führungsteam aufzubauen, das die strategischen Ziele des Unternehmens voranbringen kann und zugleich höchsten Ansprüchen an Professionalität, Integrität und Transparenz gerecht wird.

Auf Erfahrung aufbauen und die Zukunft entschlossen gestalten

Während GTCFX seine internationale Präsenz weiter ausbaut und seine organisatorischen Fähigkeiten stärkt, bleibt eine erfahrene Unternehmensführung ein zentraler Bestandteil der langfristigen Unternehmensvision.

Charbels beruflicher Werdegang, seine Branchenkenntnis und seine Führungserfahrung werden eine wichtige Rolle dabei spielen, die nächste Entwicklungsphase des Unternehmens erfolgreich zu gestalten.

GTCFX heißt Charbel Raffoul herzlich als Chief Executive Officer willkommen und freut sich darauf, gemeinsam mit ihm ein neues Kapitel aufzuschlagen, das von Innovation, Fortschritt und nachhaltigem globalem Wachstum geprägt ist.

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