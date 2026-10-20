FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat angesichts vager Hoffnungen auf eine Lösung im festgefahrenen Nahost-Konflikt seine Tagesverluste am Dienstag fast vollständig abgeschüttelt. Die Öl- und Gaspreise sanken. Zudem stützte die positive Börsenstimmung in den USA.

Mit einem Minus von 0,06 Prozent auf 25.304,42 Punkte ging der deutsche Leitindex aus dem Tag, nachdem er zeitweise bis an die 25.000-Zähler-Marke abgesackt war. Damit stabilisierte er sich knapp über für den kurzfristigen Trend relevanten 21-Tage-Durchschnittslinie. Der MDax verringerte sein Minus auf 0,40 Prozent und ging mit 30.391,65 Zählern aus dem Handel.

Die Märkte reagierten wohl vor allem darauf, dass es im festgefahrenen Konflikt zwischen den USA und dem Iran eine Lösung geben könnte, hieß es. So kursierten Gerüchte über einen möglichen Kompromissvorschlag von Vermittlern aus Katar und Pakistan, der den Forderungen beider Seiten gerecht werden soll.

In ganz Europa hellte sich die Stimmung an den Börsen am späteren Nachmittag auf. Der EuroStoxx 50, Leitindex der Euroregion, schloss mit minus 0,38 Prozent auf 6.121,66 Punkte. In London wurden ebenfalls nur moderate Verluste verbucht, während in Zürich der SMI seine Gewinne ausbaute. In den USA stieg der Dow Jones Industrial zum europäischen Börsenschluss um 0,9 Prozent und der technologielastige Nasdaq 100 zeigte sich stabil./ck/he

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