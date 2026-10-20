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Generalversammlung stimmt allen Anträgen zu



20.10.2026 / 18:20 CET/CEST





Rümlang, 20. Oktober 2026 - An der heutigen ordentlichen Generalversammlung der dormakaba Holding AG haben die Aktionärinnen und Aktionäre alle Anträge des Verwaltungsrats genehmigt. 252 Aktionärinnen und Aktionäre nahmen persönlich teil. Insgesamt waren 30'020'140 stimmberechtigte Namensaktien vertreten, was 71,48 % des im Handelsregister eingetragenen Aktienkapitals entspricht. Die Aktionärinnen und Aktionäre stimmten allen Anträgen des Verwaltungsrats mit grosser Mehrheit zu, einschliesslich der Vereinfachung der Eigentümerstruktur der Gruppe, mit welcher die Eigentumsrechte und die wirtschaftlichen Anteile auf Stufe der börsenkotierten Holdinggesellschaft in Einklang gebracht werden sollen. Die Generalversammlung genehmigte die Auszahlung einer Dividende von 0,95 CHF pro Aktie (gegenüber Vorjahr: +3,3 %). Die Dividende unterliegt der schweizerischen Verrechnungssteuer. Die Auszahlungen sind ab dem 26. Oktober 2026 geplant. Die Verkleinerung des Verwaltungsrats von zehn auf acht Mitglieder wurde ebenso genehmigt. Alle vorgeschlagenen Mitglieder des Verwaltungsrats wurden für eine Amtszeit von einem Jahr wiedergewählt. Darüber hinaus genehmigte die Generalversammlung den Konzernlagebericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung sowie den Bericht über nichtfinanzielle Belange (Teil des Nachhaltigkeitsberichts) für das Geschäftsjahr 2025/26. Zudem genehmigten die Aktionäre den Vergütungsbericht 2025/26 sowie den vorgeschlagenen Maximalbetrag für die Vergütung des Verwaltungsrats bis zur Generalversammlung 2027 und den vorgeschlagenen Maximalbetrag für die Vergütung der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2027/28. Ausserdem bestätigte die Generalversammlung Ernst & Young AG als Revisionsstelle und die Anwaltskanzlei Keller AG als unabhängige Stimmrechtsvertreterin je für eine Amtsdauer von einem Jahr. Weitere Einzelheiten zur Generalversammlung 2026 sind unter www.dk.world/GV zu finden. Für weitere Informationen: Investoren und Analysten Medien Swetlana Iodko Schoordijk Patrick Lehn Head Investor Relations Press Officer T: +41 44 818 90 28 T: +41 44 818 92 86 swetlana.iodko@dormakaba.com patrick.lehn@dormakaba.com Download Bereich Medienmitteilung (PDF) Disclaimer Diese Kommunikation kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, einschliesslich, aber nicht nur solche, die die Wörter "glaubt", "angenommen", "erwartet" oder Formulierungen ähnlicher Art verwenden. Solche zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuelle Einschätzung des Unternehmens wider, beinhalten Risiken und Unsicherheiten und sind auf der Grundlage von Annahmen und Erwartungen getroffen worden, die das Unternehmen derzeit für angemessen hält, die sich jedoch als falsch erweisen können. Diese Aussagen sind mit der gebotenen Vorsicht zu bewerten, da sie naturgemäss bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren unterliegen, die ausserhalb der Kontrolle des Unternehmens und des Konzerns liegen, was zu erheblichen Unterschieden führen kann zwischen den tatsächlichen zukünftigen Ergebnissen, der finanziellen Lage, der Entwicklung oder der Leistung des Unternehmens oder des Konzerns einerseits, und denjenigen, die in solchen Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden andererseits. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen weiterhin zu melden, zu aktualisieren oder anderweitig zu überprüfen oder sie an neue Informationen oder zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen, ausser soweit durch geltendes Recht oder Vorschriften vorgeschrieben. Die vergangene Wertentwicklung ist kein Hinweis auf die zukünftige. Diese Kommunikation stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Verkauf oder Kauf von Wertpapieren in irgendeiner Rechtsordnung dar. dormakaba, dorma+kaba, Kaba, Dorma, Ilco, LEGIC, Silca, BEST etc. sind geschützte Marken der dormakaba Gruppe. Aufgrund länderspezifischer Beschränkungen oder Marketingüberlegungen sind einige Produkte und Systeme der dormakaba Gruppe möglicherweise nicht in allen Märkten erhältlich.



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