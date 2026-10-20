Dogecoin Prognose am 19. Oktober, Wale kaufen 600 Millionen DOGE, schafft der Kurs 0,10 Dollar?

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Die Dogecoin Prognose steht an einem Wendepunkt, denn große Anleger haben in nur vier Tagen rund 600 Millionen DOGE eingesammelt. Gleichzeitig zogen Händler am Spotmarkt binnen 24 Stunden fast 59 Millionen Dollar ab. Der Kurs pendelt bei knapp 0,079 Dollar und damit genau an einer Marke, die Analysten seit Wochen als Boden sehen. Wissen die Wale etwas, das kleine Anleger übersehen? Oder kaufen sie zu früh in einen Markt, der noch tiefer fallen kann? Die Zahlen hinter der aktuellen Dogecoin Prognose geben eine klare Richtung vor, doch die eigentliche Pointe liegt woanders.

Dogecoin Prognose, Wale gegen Verkäufer an der Marke von 0,08 Dollar

Dogecoin notierte am Montagnachmittag laut CoinDesk bei 0,0794 Dollar, ein Plus von rund 2,4 Prozent zum Vortag. Der Börsenwert liegt bei etwa 12,4 Milliarden Dollar. Wenige Stunden zuvor war der Dogecoin Kurs noch um rund 2,5 Prozent auf 0,0784 Dollar gefallen. Damit hängt jede Dogecoin Prognose an der Zone zwischen 0,078 und 0,08 Dollar. Genau dort ringen gerade zwei sehr unterschiedliche Gruppen um die Richtung.

Eine Analyse von Brave New Coin zeigt, dass Wale ihre Bestände zwischen dem 12. und 16. Oktober von 55,60 auf 56,21 Milliarden DOGE aufstockten, gezielt bei Schwäche. Am Spotmarkt flossen binnen 24 Stunden rund 58,7 Millionen Dollar ab. Hält der Boden, sieht die Dogecoin Prognose von Brave New Coin eine Erholung auf 0,09 bis 0,10 Dollar als nächsten Schritt. Über 0,10 Dollar wäre der Weg zu 0,12 Dollar frei, für das vierte Quartal nennt sie sogar 0,25 Dollar. Rutscht DOGE dagegen unter 0,078 Dollar, droht ein Rückgang bis in den Bereich um 0,066 Dollar.

Selbst der Sprung auf 0,10 Dollar brächte allerdings nur ein Plus von rund 26 Prozent. Für das Ziel von 0,25 Dollar müssten bei einem Börsenwert von 12,4 Milliarden Dollar rund 27 Milliarden Dollar frisches Geld in DOGE fließen. Wale können sich solche langen Wege leisten, kleine Anleger meist nicht, und darum stellt sich die Frage, wo im Meme-Markt heute noch echte Hebel für kleine Beträge zu finden sind.

Dogecoin Prognose mit 26 Prozent Luft, warum Meme-Coin-Käufer jetzt in den Pepeto Presale wechseln

Wer nach dieser Dogecoin Prognose DOGE bei 0,08 Dollar kauft, setzt auf den Meme Coin, dem der Markt am meisten vertraut. Pepeto ist dagegen günstig, bevor es überhaupt gehandelt wird, und das ist eine völlig andere Wette. Während DOGE-Halter auf eine Verdopplung hoffen, rechnen Analysten bei Pepeto ab dem Listing mit einem möglichen 100-fachen.

Der Mitgründer von Pepeto hat den ursprünglichen Pepe Coin gebaut und weiß daher, wie ein Meme aus dem Nichts zu Milliarden wachsen kann. Diesmal läuft es aber nicht nur auf Witzen, sondern auf Werkzeugen, die Käufer heute schon nutzen. Das wichtigste ist der Sicherheits-Scanner, denn die meisten neuen Meme Coins sterben am ersten Tag, und manche sind Fallen ohne Ausgang. Er führt 42 Prüfungen am Vertrag durch und testet dann Kauf und Verkauf auf einer Kopie der Blockchain, bevor Ihr Geld fließt. Am Ende steht eine Note von 0 bis 100, und bei einer Falle wird der Handel gestoppt.

So bleibt das Geld, das Sie in einen heißen neuen Coin stecken, auch wirklich verkaufbar. Damit wird Pepeto zu einem Meme Coin mit einem echten Geschäft dahinter. Vor jedem Listing sind bereits mehr als 10 Millionen Dollar eingegangen, und eine Notierung bei Binance rückt näher. Käufer müssen keinem Versprechen glauben, weil sie die Tools heute selbst testen können.

Für Vertrauen sorgt das Audit von SolidProof, das den kompletten Code von Pepeto vor dem Start des Vorverkaufs geprüft und bestätigt hat. Aktuell liegt der Preis bei 0,000000188 Dollar, doch jede Phase endet mit dem Timer oder ihrem Ziel, und danach wird es teurer. Beim von Analysten erwarteten 100-fachen könnten aus 10.000 Dollar rechnerisch eine Million Dollar werden. Für einen Coin mit 12,4 Milliarden Dollar Börsenwert wäre dagegen schon eine Verdopplung ein fairer Ausgang.

Fazit

Die Dogecoin Prognose zeigt kaufende Wale und ein Ziel von 0,10 Dollar, falls der Boden hält. DOGE-Halter warten darauf Monate, während Analysten Pepeto nach einem einzigen Listing das 100-fache zutrauen. Mehr als 10 Millionen Dollar flossen in diesen Presale, trotz eines verunsicherten Marktes. Weil jede Phase teurer wird, erhalten Käufer auf der offiziellen Pepeto-Website heute die meisten Token pro Dollar, die beim erwarteten 100-fachen am stärksten wachsen könnten. DOGE ist der Meme Coin, dem der Markt heute vertraut. Pepeto-Käufer steigen ein, bevor sich der nächste dieses Vertrauen verdient, und dieses Fenster schließt sich mit jeder Phase.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie hoch kann Dogecoin laut aktueller Dogecoin Prognose steigen?

DOGE kann bis 0,10 Dollar steigen, solange 0,078 Dollar halten, darunter sieht die aktuelle Dogecoin Prognose Risiko bis 0,066 Dollar.

Welche Kryptowährung ist besser als Dogecoin?

Pepeto ist die stärkere Wahl, denn Analysten trauen dem Presale ab dem Listing ein 100-faches zu, während für DOGE schon das Doppelte gut wäre. Den Preis zeigt die offizielle Pepeto-Website unter pepetocoin.net.