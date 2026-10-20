Die Nachfrage nach Maschinen für die Chipfertigung lässt Umsatz und Gewinn von ASML kräftig steigen. Gleichzeitig könnte der Konzern den Bedarf seiner Kunden 2027 und 2028 nicht vollständig decken. Die Aktie gewinnt, doch hohe Zinsen und Zweifel an der Rentabilität des KI-Booms bleiben Risiken.ASML erwartet Engpässe bei der Chipproduktion ASML rechnet für 2027 und 2028 mit einer Nachfrage, die das bislang geplante Angebot übersteigen wird. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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