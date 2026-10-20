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H.I.G. WhiteHorse stellt Finanzierung für Be-Cloud und QualityHosting bereit.



20.10.2026 / 18:30 CET/CEST

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LONDON, 20. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- H.I.G. WhiteHorse, die Kredit-Tochtergesellschaft von H.I.G. Capital ("H.I.G."), einer weltweit führenden Gesellschaft für alternative Anlagen mit einem verwalteten Kapital von 75 Milliarden US-Dollar, freut sich bekannt zu geben, dass sie ein Finanzierungspaket zur Finanzierung der Übernahme von Be-Cloud durch QualityHosting, ein Portfoliounternehmen von PSG Equity ("PSG"), zusammengestellt hat. Das Finanzierungspaket wird zudem zusätzliches Kapital bereitstellen, um das künftige Wachstum und die M&A-Strategie des fusionierten Unternehmens zu unterstützen. Be-Cloud wurde 2012 gegründet, hat seinen Hauptsitz in Frankreich und ist ein führender europäischer Microsoft Cloud Solution Provider ("CSP") sowie Value-Added-Distributor, der Cloud-, KI- und Cybersicherheitslösungen für KMU sowohl über direkte als auch über indirekte Vertriebskanäle anbietet. Das Unternehmen profitiert von einem Abonnementmodell, mehr als 37.500 aktiven Endkunden sowie einem Netzwerk von über 1.000 aktiven Wiederverkäufern und MSP-Partnern in ganz Europa. Be-Cloud gehört zu den Top 30 der Microsoft CSPs in der EMEA-Region und hat eine einzigartige Plattform entwickelt, die den Vertrieb von Software mit Mehrwertdiensten und Support kombiniert. QualityHosting ist ein führender deutscher Microsoft CSP, der Cloud-, Managed-Services- und Hosting-Lösungen für KMU sowohl über direkte als auch über indirekte Vertriebskanäle anbietet. Das Unternehmen betreut mehr als 30.000 Endkunden und verfügt über ein Netzwerk von rund 1.000 Wiederverkäuferpartnern. QualityHosting war der erste Microsoft CSP in Deutschland und hat eine hochautomatisierte Service-Delivery-Plattform entwickelt, die den Vertrieb von Microsoft-Cloud-Lösungen mit Managed Services, Sicherheitslösungen und Legacy-Hosting-Lösungen kombiniert. Pascal Meysson, Head of H.I.G. WhiteHorse Europe, erklärte: "Be-Cloud und QualityHosting verbinden ein Geschäftsmodell mit wiederkehrenden Umsätzen mit einer führenden und differenzierten Position im Microsoft-Ökosystem sowie einer starken Wachstumsbilanz. Wir sind davon überzeugt, dass die neu fusionierte Gruppe dank ihrer Größe gut positioniert ist, um von der fortschreitenden Verbreitung von Cloud-Lösungen, KI und Cybersicherheit zu profitieren. H.I.G. freut sich sehr darauf, gemeinsam mit PSG Equity und dem Management die nächste Wachstumsphase voranzutreiben." Informationen zu Be-Cloud Be-Cloud unterstützt kleine und mittelständische Unternehmen bei der Einführung von Microsoft-Lösungen und bietet Dienstleistungen an, die die Unternehmensleistung in einer zu 100 % sicheren Umgebung steigern. Die Lösungen von Be-Cloud ermöglichen eine zentralisierte Verwaltung von Unternehmen, Echtzeit-Zugriff auf Informationen, Geschäftskontinuität auch unterwegs sowie eine verbesserte Teamarbeit. Be-Cloud ist zertifiziert und für seine Fachkompetenz im Bereich der Microsoft-Lösungen anerkannt: Office 365, Microsoft 365, Azure IaaS und PaaS, Dynamics 365, Power BI, PowerApps / Power Automate. Be-Cloud, ein bedeutender Microsoft Cloud-Integrator, betreut über 30.000 Nutzer in Frankreich. Weitere Informationen finden Sie unter be-cloud . Informationen zu QualityHosting QualityHosting wurde 1998 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Gelnhausen, Deutschland. Das Unternehmen ist ein langjähriger Microsoft-Cloud-Partner, dessen Schwerpunkte auf Cloud-Infrastruktur, Microsoft 365, Cybersicherheit und Managed Services für KMU liegen. Das Unternehmen betreut mehr als 30.000 Kunden und über 1.000 Partner in ganz Europa und positioniert sich als Marktführer für Hosted-Exchange-Lösungen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. QualityHosting kombiniert Microsoft-Cloud-Produkte mit eigenen Lösungen wie "Managed Security 365" sowie Migrations-, Beratungs-, Support- und Schulungsdienstleistungen und positioniert sich damit als Komplettanbieter für Cloud- und IT-Anforderungen. Weitere Informationen finden Sie unter qualityhosting.co . Informationen zu H.I.G. Capital H.I.G. ist eine weltweit führende Gesellschaft für alternative Anlagen mit einem verwalteten Kapital von 75 Milliarden US-Dollar.* Mit Hauptsitz in Miami und Niederlassungen in Atlanta, Boston, Chicago, Los Angeles, New York, San Francisco und Stamford in den Vereinigten Staaten sowie internationalen Niederlassungen in Hamburg, London, Luxemburg, Madrid, Mailand, Paris, Bogotá, Rio de Janeiro, Dubai und Hongkong ist H.I.G. darauf spezialisiert, mittelständischen Unternehmen Fremd- und Eigenkapital zur Verfügung zu stellen, und verfolgt dabei einen flexiblen, betriebsorientierten sowie wertsteigernden Ansatz: Die Eigenkapitalfonds von H.I.G. investieren in Management-Buy-outs, Rekapitalisierungen und Ausgliederungen von profitablen sowie leistungsschwachen Produktions- und Dienstleistungsunternehmen.

Die Fremdkapitalfonds von H.I.G. investieren in vorrangige, Unitranche- und nachrangige Fremdfinanzierungen für Unternehmen unterschiedlicher Größenklassen, sowohl im Primärmarkt (direkte Kreditvergabe) als auch an den Sekundärmärkten.

Die Immobilienfonds von H.I.G. investieren in Aufwertungsobjekte, die von verbesserten Asset-Management-Verfahren profitieren können.

H.I.G. Infrastructure konzentriert sich auf Investitionen mit Wertsteigerungspotenzial sowie Core-Plus-Investitionen im Infrastruktursektor. Seit der Gründung im Jahr 1993 hat H.I.G. weltweit in mehr als 400 Unternehmen investiert und diese betreut. Das aktuelle Portfolio der Gesellschaft umfasst mehr als 100 Unternehmen mit einem Gesamtumsatz von über 53 Milliarden US-Dollar. Weitere Informationen finden Sie auf der H.I.G.-Website hig.com . *Basierend auf dem gesamten von H.I.G. Capital und seinen verbundenen Unternehmen eingeworbenen Kapital. Kontakt: Pascal Meysson

Head of H.I.G. WhiteHorse Europe

pmeysson@hig.com Charles Bourgeois

Managing Director

cbourgeois@hig.com Marimba Odundo-Mendez

Principal

modundomendez@hig.com H.I.G. WhiteHorse Europe

10 Grosvenor Street

2nd Floor

London W1K 4QB

Vereinigtes Königreich

T: +44 (0) 207 318 5700

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