Ethereum Prognose heute, Bitmine kauft weiter zu, doch schafft ETH den Sprung über 2.500 Dollar?

Anzeige / Werbung

Die Ethereum Prognose steht am Montag im Zeichen eines Großkaufs, denn Bitmine hat weitere 12.535 ETH in seine Kasse gelegt. Das Unternehmen hält damit mehr als 6,04 Millionen ETH und besitzt fast fünf Prozent aller Coins. Der Kurs reagiert darauf jedoch kaum und liegt mit rund 2.395 Dollar gut fünf Prozent unter dem Stand der Vorwoche. Gleichzeitig wettet ein frisch angelegtes Wallet mit 25-fachem Hebel gegen jede optimistische Ethereum Prognose. Wer behält am Ende recht, die Großkäufer oder die Leerverkäufer? Und wo könnte frisches Kapital in dieser Lage mehr bewirken als in ETH selbst?

Ethereum Prognose, Großkäufer Bitmine gegen einen Short über 33 Millionen Dollar

Der Ethereum Kurs notiert laut crypto.news am Montagnachmittag bei rund 2.395 Dollar, nachdem er im Tagesverlauf noch bis 2.443 Dollar gestiegen war. Anfang Oktober lag ETH sogar zwischen 2.700 und 2.800 Dollar. Großkäufer Bitmine fehlen bis zum Ziel von fünf Prozent aller Coins nur noch rund 63.500 ETH.

Dagegen eröffnete ein zehn Stunden altes Wallet einen Short über 13.826 ETH mit 25-fachem Hebel, wie 99Bitcoins unter Berufung auf Lookonchain berichtet. Die Position war anfangs rund 33,5 Millionen Dollar wert und wurde beim jüngsten Anstieg teilweise liquidiert. Übrig bleiben 8.849 ETH mit einem Liquidationspreis von 2.430 Dollar, knapp über dem aktuellen Kurs. Für die kurzfristige Ethereum Prognose bildet die 200-Tage-Linie bei 2.484 Dollar den ersten großen Widerstand. Darüber folgen 2.545 Dollar und das Septemberhoch bei rund 2.800 Dollar.

Nach unten gilt der Bereich um 2.300 Dollar als wichtigste Unterstützung. Selbst die freundlichste Ethereum Prognose mit einem Ausbruch bis zum Septemberhoch brächte ETH von hier aus nur rund 17 Prozent Plus. Hinzu kommt ein Problem, das viele Ethereum-Nutzer kennen, denn Geld zwischen verschiedenen Blockchains zu verschieben bleibt teuer und riskant. Wer seine Ethereum Prognose ernst nimmt, schaut deshalb auch auf Projekte, die genau dieses Problem lösen und noch am Anfang stehen.

Pepeto lockt Käufer mit einer gebührenfreien Bridge, während ETH stockt

Ethereum mag sich langsam bewegen, und die Ethereum Prognose bewegt sich in einem Spielraum von wenigen hundert Dollar, doch die Nachfrage nach neuen Coins ist kaum zu überhören. Ein Name fällt dabei immer wieder, denn Analysten führen Pepeto schon länger als möglichen 100x-Kandidaten. Händler suchen wieder nach frischen Coins, und die nahende Binance-Notierung gilt deshalb als einer der großen Termine dieses Zyklus.

Der erste Grund für den Andrang ist ein Werkzeug, das bereits heute funktioniert und ein echtes Problem von Ethereum-Nutzern löst. Wer Coins zwischen Blockchains bewegt, zahlt normalerweise 15 bis 50 Dollar und wartet oft stundenlang. Schlimmer noch, eine fehlgeschlagene Übertragung kann das Geld dauerhaft festsetzen. Die Bridge von Pepeto verschiebt Token zwischen Ethereum, BNB Chain, Solana, Base und Arbitrum ohne Gebühr und in weniger als 60 Sekunden. Scheitert eine Übertragung, löst sich die Sperre automatisch, und niemand verwahrt zu irgendeinem Zeitpunkt Ihr Geld.

So bleiben die 15 bis 50 Dollar bei Ihnen, die andere bei jeder einzelnen Überweisung verlieren. Wer sich um die Sicherheit des Vorverkaufs sorgt, findet die Antwort im Audit von SolidProof, das den kompletten Code vor dem Start der ersten Runde geprüft und bestätigt hat. Der zweite Grund ist das Timing, denn bei den großen Coins ist die Angst derzeit hoch. Genau in solchen Phasen sichern sich frühe Käufer die besten Vorverkaufspreise, bevor die Masse zurückkehrt.

Der Pepeto-Presale liegt aktuell bei 0,000000188 Dollar, und der Preis steigt mit jeder neuen Stufe. Zusammen geben funktionierende Werkzeuge und gutes Timing dem Projekt echten Raum für einen Ausbruch, den ein Coin mit rund 292 Milliarden Dollar Börsenwert kaum noch schaffen kann. Analysten halten nach der Notierung deshalb 100x bis 300x für möglich. Sollte sich das obere Ende bestätigen, würden aus 300 Dollar zum heutigen Preis rund 90.000 Dollar.

Fazit

Die Ethereum Prognose hängt daran, ob Bitmine schneller kauft, als Leerverkäufer Druck aufbauen. Selbst die beste Ethereum Prognose mit einem Sprung über 2.800 Dollar würde ETH kaum vervielfachen. Neue Token haben mehr Raum zum Wachsen, und für Pepeto haben sich mehr als 10 Millionen Dollar entschieden. Der ursprüngliche Pepe machte aus winzigen Käufen ohne eigene Produkte Vermögen. Pepeto stammt vom selben Mitgründer und bringt mit Bridge und Börse funktionierende Werkzeuge mit, was den Spielraum nach oben erweitern könnte. Wer jetzt vor der nächsten Erhöhung über die Pepeto-Website kauft, hat bis zur Notierung den längsten möglichen Weg nach oben vor sich.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die aktuelle Ethereum Prognose?

Die aktuelle Ethereum Prognose sieht Widerstände bei 2.484, 2.545 und 2.800 Dollar sowie die wichtigste Unterstützung bei 2.300 Dollar.

Warum wächst das Interesse an Pepeto vor der Notierung?

Das Interesse an Pepeto wächst, weil Käufer eine gebührenfreie Bridge und steigende Stufenpreise sehen und Analysten 100x bis 300x nennen. Plätze sichern Sie über die offizielle Pepeto-Website https://pepetocoin.net.