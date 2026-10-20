EQS-Ad-hoc: Grand City Properties S.A. / Key word(s): Strategic corporate decision
Ad-hoc Release pursuant to Article 17 Market Abuse Regulation
NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION (IN WHOLE OR IN PART) IN, INTO OR FROM ANY JURISDICTION WHERE TO DO SO WOULD CONSTITUTE A VIOLATION OF THE RELEVANT LAWS OF SUCH JURISDICTION
Grand City Properties S.A. acquires 20% stake in LEG Immobilien SE
Luxembourg October 20 2026 - Grand City Properties S.A. (the "Company") announces a 20.04% shareholding in LEG Immobilien SE ("LEG Immobilien"). Today, the Company entered into agreements with financial intermediaries for the acquisition of LEG Immobilien shares, which, together with the Company's existing holdings, amount to a total shareholding of 20.04%.
The Company regards its shareholding in LEG Immobilien as a financial investment. The Company may, at its discretion, opportunistically increase its stake up to 29.9% of LEG Immobilien's shares, use its right to reduce its shareholding significantly in a very short term or sell all or part of its investment, at any time, depending on market conditions. The book value of LEG Immobilien's equity attributed to the shares acquired by the Company amounts to ca. €1.8bn as reported by LEG Immobilien as of June 2026. This position is trading currently at a substantial discount. Consequently, in accordance with IFRS, under certain conditions, the Company may record a substantial one-off, non-cash profit.
Contact
Michael Bar-Yosef
www.grandcityproperties.com
DISCLAIMER:
THIS ANNOUNCEMENT DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES.
THE SECURITIES MENTIONED IN THIS ANNOUNCEMENT HAVE NOT BEEN, AND WILL NOT BE, REGISTERED UNDER THE UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, AS AMENDED (THE SECURITIES ACT), AND MAY NOT BE OFFERED OR SOLD IN THE UNITED STATES ABSENT REGISTRATION OR AN EXEMPTION FROM REGISTRATION UNDER THE SECURITIES ACT. THERE WILL BE NO PUBLIC OFFERING OF THE SECURITIES IN THE UNITED STATES.
THIS ANNOUNCEMENT IS DIRECTED AT AND IS ONLY BEING DISTRIBUTED IN THE UNITED KINGDOM TO (I) PERSONS WHO HAVE PROFESSIONAL EXPERIENCE IN MATTERS RELATING TO INVESTMENTS FALLING WITHIN ARTICLE 19(5) OF THE FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000 (FINANCIAL PROMOTION) ORDER 2005 (THE ORDER), (II) HIGH NET WORTH ENTITIES, AND OTHER PERSONS TO WHOM IT MAY OTHERWISE LAWFULLY BE COMMUNICATED FALLING WITHIN ARTICLE 49 OF THE ORDER, AND (III) PERSONS TO WHOM IT MAY OTHERWISE LAWFULLY BE COMMUNICATED (ALL SUCH PERSONS TOGETHER BEING REFERRED TO AS RELEVANT PERSONS). THIS COMMUNICATION MUST NOT BE READ, ACTED ON OR RELIED ON BY PERSONS WHO ARE NOT RELEVANT PERSONS. ANY INVESTMENT OR INVESTMENT ACTIVITY TO WHICH THIS ANNOUNCEMENT RELATES IS AVAILABLE ONLY TO RELEVANT PERSONS AND WILL BE ENGAGED IN ONLY WITH RELEVANT PERSONS.
IN MEMBER STATES OF THE EUROPEAN ECONOMIC AREA (EEA), THIS ANNOUNCEMENT AND ANY OFFER IF MADE SUBSEQUENTLY IS DIRECTED ONLY AT PERSONS WHO ARE "QUALIFIED INVESTORS" WITHIN THE MEANING OF ARTICLE 2(1)(E) OF DIRECTIVE 2003/71/EC, AS AMENDED (THE PROSPECTUS DIRECTIVE) (QUALIFIED INVESTORS). ANY PERSON IN THE EEA WHO ACQUIRES THE SECURITIES IN ANY OFFER (AN INVESTOR) OR TO WHOM ANY OFFER OF THE SECURITIES IS MADE WILL BE DEEMED TO HAVE REPRESENTED AND AGREED THAT IT IS A QUALIFIED INVESTOR. ANY INVESTOR WILL ALSO BE DEEMED TO HAVE REPRESENTED AND AGREED THAT ANY SECURITIES ACQUIRED BY IT IN THE OFFER HAVE NOT BEEN ACQUIRED ON BEHALF OF PERSONS IN THE EEA OTHER THAN QUALIFIED INVESTORS, NOR HAVE THE SECURITIES BEEN ACQUIRED WITH A VIEW TO THEIR OFFER OR RESALE IN THE EEA TO PERSONS WHERE THIS WOULD RESULT IN A REQUIREMENT FOR PUBLICATION BY THE COMPANY OR ANY OF THE MANAGERS OF A PROSPECTUS PURSUANT TO ARTICLE 3 OF THE PROSPECTUS DIRECTIVE.
THIS ANNOUNCEMENT MAY CONTAIN PROJECTIONS OR ESTIMATES RELATING TO PLANS AND OBJECTIVES RELATING TO OUR FUTURE OPERATIONS, PRODUCTS, OR SERVICES, FUTURE FINANCIAL RESULTS, OR ASSUMPTIONS UNDERLYING OR RELATING TO ANY SUCH STATEMENTS, EACH OF WHICH CONSTITUTES A FORWARD-LOOKING STATEMENT SUBJECT TO RISKS AND UNCERTAINTIES, MANY OF WHICH ARE BEYOND THE CONTROL OF THE COMPANY. ACTUAL RESULTS COULD DIFFER MATERIALLY, DEPENDING ON A NUMBER OF FACTORS.
End of Inside Information
20-Oct-2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Grand City Properties S.A.
|37, Boulevard Joseph II
|L-1840 Luxembourg
|Luxemburg
|Phone:
|+352 28 77 87 86
|Fax:
|+352 28 77 87 84
|E-mail:
|info@grandcity.lu
|Internet:
|grandcityproperties.com
|ISIN:
|LU0775917882, LU0775917882 , XS1491364XXX, XS1811181XXX, XS2271225XXX, XS1220083XXX, XS1654229XXX, XS1706939XXX, XS1706939XXX, XS1763144XXX, XS1781401XXX, CH0401956XXX, XS1827041XXX, XS1851265XXX, XS1953786XXX, XS1964638XXX, CH0482172XXX, XS2016885XXX, XS2033380XXX, XS2035328XXX, XS2154325XXX, XS2282101XXX, XS2799494XXX, XS2855975XXX, XS3246991XXX, XS3362208XXX
|WKN:
|A1JXCV, A1ZRRK, A1ZW4K, A1ZZ49, A186BF, A18YJ1, A19ZQE, A19MBW, A1V4P0, A19WVU, A19WU2
|Indices:
|SDAX
|Listed:
|Regulated Market in Frankfurt (Prime Standard); Regulated Unofficial Market in Dusseldorf, Hamburg, Hanover, Munich, Stuttgart, Tradegate BSX; Dublin, Luxembourg Stock Exchange, SIX
|LEI Code:
|5299002QLUYKK2WBMB18
|EQS News ID:
|2419022
|End of Announcement
|EQS News Service
2419022 20-Oct-2026 CET/CEST