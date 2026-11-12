FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Grand City Properties mit einem Kursziel von 7,50 Euro auf "Hold" belassen. Analyst Thomas Rothaeusler wertete den Zwischenbericht am Mittwoch wegen der erhöhten Prognose positiv. Sie sei der LEG-Beteiligung und stabiler operativer Entwicklung zu verdanken./rob/ag/tih Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 08:05 / CET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. ISIN: LU0775917882

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