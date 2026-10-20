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Aliplast (Herambiente-Gruppe) weiht R3GID in Modena ein, die neue Recyclinganlage für Hartkunststoffe



20.10.2026 / 19:25 CET/CEST

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MODENA, Italien, 20. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Aliplast, eine Tochtergesellschaft der Herambiente Groppe (Teil der Multi-Utility Hera Gruppe) und eines der führenden italienischen Unternehmen in den Bereichen Kunststoffsammlung, -recycling und -wiederaufbereitung, hat ihre Anlage zum Recycling von Hartkunststoffen in Modena eingeweiht. Mit der offiziellen Eröffnung von R3GID (Recover Recycle Regenerate Plastic), an der auch Gilberto Pichetto Fratin, Italiens Minister für Umwelt und Energiesicherheit, teilnahm, gehört es zu den ersten Anlagen in Europa, die in der Lage sind, die steigende Nachfrage nach recycelten Kunststoffen zu decken, die kurz- bis mittelfristig aufgrund neuer EU-Vorschriften, darunter der Verordnung über Verpackungen und Verpackungsabfälle (PPWR) und der Altfahrzeugverordnung (ELV), zu erwarten ist. R3GID zählt zu den innovativsten Anlagen seiner Branche in Europa und kann jährlich bis zu 30.000 Tonnen hochwertige recycelte Polymere verarbeiten, deren Eigenschaften mit denen von Neuware aus fossilen Rohstoffen vergleichbar sind und die einen zertifizierten Reinheitsgrad von über 99 % aufweisen [1]. Mit einer Investition von insgesamt 48,8 Millionen Euro, darunter 7,7 Millionen Euro an direkten Fördermitteln aus dem italienischen Nationalen Wiederaufbau- und Resilienzplan (NRRP), stellt die Hera Gruppe der italienischen Industrie eine Anlage zur Verfügung, die in der Lage ist, starre Kunststoffabfälle sowohl aus kommunalen als auch aus industriellen Quellen zu recyceln. Dazu gehören Branchen wie die Automobilindustrie, die Kosmetikindustrie, die Haushalts- und Körperpflegeindustrie, die Unterhaltungselektronikindustrie und die Möbelindustrie, die Materialien erzeugen, die im Allgemeinen nicht recycelbar sind und daher der Energiegewinnung oder der Mülldeponie zugeführt würden. "R3GID ist ein Paradebeispiel dafür, wie Italien die Herausforderungen neuer europäischer Verordnungen, von der PPWR-Verordnung bis zur ELV-Verordnung, antizipieren und in Chancen für industrielles Wachstum verwandeln kann", sagte Gilberto Pichetto Fratin, Minister für Umwelt und Energiesicherheit. "Diese Anlage vereint italienische Technologie, eine vollständig italienische Lieferkette und ein zertifiziertes, rückverfolgbares Produkt von vergleichbarer Qualität wie Primärrohstoffe. Die lokale Produktion von Sekundärrohstoffen stärkt die Wettbewerbsfähigkeit des Landes, verringert die Abhängigkeit von ausländischen Märkten und macht unsere Lieferketten sicherer, selbst angesichts geopolitischer Spannungen und Preisschwankungen. Einrichtungen wie diese kommen dem ganzen Land zugute." "Europa verfügt derzeit über eine Recyclingkapazität für Kunststoffe von 13,5 Millionen Tonnen, davon jedoch nur über 3,5 Millionen Tonnen für Hartkunststoffe, darunter etwa 440.000 Tonnen [2]. Bis 2040 werden zusätzlich 5,7 Millionen Tonnen [2]recycelter Hartkunststoffe benötigt. eine erhebliche Lücke - sagte Orazio Iacono, Chief Executive Officer der Hera Gruppe. R3GID ist unsere Antwort als Pionier. Es versorgt italienische Hersteller mit hochwertigen, lokal produzierten Materialien, senkt die Importkosten und gewährleistet die Versorgungssicherheit." Die Hera Gropep entwickelte das Werk unter Einsatz modernster Technologien. NEXTCHEM, ein Unternehmen der MAIRE-Gruppe, beteiligte sich als Technologiepartner an dem Projekt und stellte seine proprietäre NX Replast-Technologie zur Verfügung, eine fortschrittliche Lösung für das Upcycling von Kunststoffen. Die Anlagen und Technologien des Werks ermöglichen die Herstellung von hochreinen recycelten Polymeren und Verbindungen, die dazu bestimmt sind, primäre, auf fossilen Rohstoffen basierende Materialien in hochwertigen Anwendungen zu ersetzen. Sie ermöglichen auch die Entwicklung maßgeschneiderter Materialien, die spezifischen funktionalen, mechanischen, ästhetischen und regulatorischen Anforderungen gerecht werden, und erweitern so die potenziellen Einsatzmöglichkeiten von recycelten Kunststoffen selbst in den anspruchsvollsten Marktsegmenten. Mit dem Werk in Modena, der Erweiterung der Anlage in Borgolavezzaro (Novara), die sich dem Recycling von Polyethylen niedriger Dichte (LDPE) widmet, und dem Erwerb einer 70%igen Beteiligung an Kronos Polymer Polska, ebenfalls ein LDPE-Spezialist, deren Abschluss bis Ende 2026 erwartet wird, wird Aliplast in die Lage versetzt, seine Recyclingkapazität zu verdoppeln und seine operative Flexibilität zu erhöhen. Die jährliche Produktionskapazität für hochwertige Sekundärrohstoffe aus Kunststoff wird 210.000 t/a übersteigen, die Gesamtproduktionskapazität wird 255.000 t/a erreichen. [1] Technische Daten zu Maschinen und Leistungstests, die von Aliplast durchgeführt wurden

[2] "HDPE & PP Rigids Market in Europe - State of Play" (2023) von Plastics Recyclers Europe & ICIS Independent Commodity Intelligence Services View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/news-releases/aliplast-herambiente-gruppe-weiht-r3gid-in-modena-ein-die-neue-recyclinganlage-fur-hartkunststoffe-302914432.html



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