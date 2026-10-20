NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für EssilorLuxottica auf "Outperform" mit einem Kursziel von 190 Euro belassen. Der Brillenkonzern habe die Markterwartungen umsatzseitig übertroffen, schrieb Piral Dadhania am Dienstag nach den Zahlen für das dritte Quartal. Die Resultate dürften etwas Sicherheit hinsichtlich der Qualität und der Widerstandsfähigkeit der Umsatzbasis geben./rob/ajx/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2026 / 12:33 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2026 / 12:33 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: FR0000121667
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