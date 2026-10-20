NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Salesforce auf "Overweight" mit einem Kursziel von 265 US-Dollar belassen. Samik Chatterjee wies am Dienstag angesichts der Übernahme des Marketingspezialisten Braze darauf hin, dass sich an der Prognose des Softwarekonzerns für das Geschäftsjahr 2027 und am Rahmenplan für das Geschäftsjahr 2030 wohl nichts geändert habe, während die Prognose für das Geschäftsjahr 2028 noch ausstehe./rob/ajx/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2026 / 10:44 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2026 / 11:31 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: US79466L3024
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