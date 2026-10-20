Tron Prognose am 19. Oktober, TRX führt bei den Einnahmen aller Chains und tritt trotzdem auf der Stelle

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Die Tron Prognose steckt in einem seltsamen Widerspruch, denn TRON nimmt derzeit mehr Gebühren ein als jede andere Blockchain. Allein im letzten Monat kamen so 23,41 Millionen Dollar zusammen. Der Kurs von TRX bewegt sich trotzdem kaum und pendelt seit Tagen um 0,33 Dollar. Auf dem Spotmarkt überwiegen sogar die Verkäufer, und Analysten trauen dem Coin bis Monatsende nur wenige Cent zu. Warum folgt der Preis dem Erfolg des Netzwerks nicht, und wo finden Anleger, die mehr als ein paar Prozent wollen, heute noch echten Spielraum?

Tron Prognose und TRX Kurs, Rekordeinnahmen ohne Reaktion am Markt

Laut einem Bericht von CoinCentral steht TRON bei den Einnahmen über 24 Stunden, sieben Tage und 30 Tage an der Spitze aller Blockchains. Grundlage ist das Stablecoin-Geschäft, denn im dritten Quartal wickelte das Netzwerk Zahlungen von rund 2,21 Billionen Dollar ab. Die Zahl der monatlich aktiven Adressen stieg um fast zehn Prozent auf rund 18 Millionen. Ein Gegengewicht bleibt das Angebot, denn seit Anfang Juli kamen netto etwa 148,6 Millionen neue TRX hinzu.

Am Montag notiert TRX bei rund 0,331 Dollar und damit leicht im Minus. Der Coin bewegt sich seit Monaten in einem steigenden Kanal und liegt gerade direkt auf dessen unterer Linie zwischen 0,328 und 0,330 Dollar. Wie Blockchain.News berichtet, liegen fast alle wichtigen gleitenden Durchschnitte inzwischen in einem schmalen Band zwischen 0,33 und 0,34 Dollar. Auf dem Spotmarkt von Binance übertraf das Verkaufsvolumen das Kaufvolumen zuletzt um etwa 35 Prozent. Gleichzeitig stieg das offene Interesse am Terminmarkt binnen 24 Stunden um 2,29 Prozent auf rund 85,4 Millionen Dollar.

Für die kurzfristige Tron Prognose ist ein Tagesschluss über 0,340 Dollar die entscheidende Marke. Gelingt er, wären 0,348 bis 0,350 Dollar möglich, ein Bruch des Kanals brächte dagegen 0,320 Dollar ins Spiel. Changelly erwartet bis zum 21. Oktober 0,34 Dollar, CoinDCX sieht das Monatsende bei 0,336 Dollar. Selbst das bullische Szenario der Tron Prognose bis 0,35 Dollar brächte nur rund sechs Prozent Gewinn. Für einen Coin mit über 31 Milliarden Dollar Marktwert ist das ein solides Ergebnis. Das Leben eines Anlegers verändert es aber nicht, deshalb blicken immer mehr Käufer auf Projekte, deren Preis noch am Anfang steht.

Tron Prognose bei sechs Prozent, warum frühe Käufer jetzt Pepeto wählen

TRON kann monatelang Rekordeinnahmen verbuchen, während TRX nur um Bruchteile eines Cents schwankt. Die meisten Anleger können so lange nicht warten, und genau hier kommt Pepeto ins Spiel. Der Presale hat auch in einem wackeligen Markt weiter verkauft, und die Zahlen belegen das.

Inzwischen sind mehr als 10 Millionen Dollar eingesammelt, und der Preis liegt heute bei 0,000000188 Dollar. Mit jeder Stufe wird es teurer, sodass heutige Käufer sich einen Einstieg sichern, den spätere Käufer nie mehr bekommen. Was die Nachfrage antreibt, ist simpel, denn das Produkt funktioniert bereits. Ein Swap über 1.000 Dollar kostet auf Uniswap 3 Dollar an Gebühren, bevor der Trade überhaupt beginnt.

Auf PepetoSwap, der bereits laufenden Börse von Pepeto, kostet derselbe Trade null Dollar, fällig wird nur die Netzwerkgebühr. Bei 200 Trades zu je 5.000 Dollar bleiben so 3.000 Dollar in der eigenen Tasche, die Uniswap sonst einbehalten hätte. Trader ziehen dorthin, wo sie mehr behalten, und jeder neue Trader könnte ein weiterer Grund für steigende Kurse sein. Die Binance-Notierung steht laut Projekt kurz bevor, und viele Käufer handeln schon jetzt, statt auf das Datum zu warten.

Analysten halten von hier aus sogar das 100-Fache für möglich, gestützt auf eine funktionierende Börse statt auf ein Versprechen. Dazu kommt Erfahrung, denn der Mitgründer hat den ursprünglichen Pepe-Coin aufgebaut. Mit der Prüfung und Verifizierung des gesamten Smart Contracts durch SolidProof vor dem Start des Vorverkaufs sind die beiden größten Sorgen jedes Presales, das Team und der Code, bereits beantwortet. Sobald Pepeto gelistet ist, kann niemand mehr zu Presale-Preisen kaufen. Darum glauben viele Halter, dass Pepeto in diesem Jahr jede Tron Prognose übertreffen könnte.

Fazit

Selbst die optimistische Tron Prognose endet bei rund 0,35 Dollar, obwohl das Netzwerk am meisten verdient. Pepeto bringt eine laufende Börse, null Swap-Gebühren und eine nahende Binance-Notierung mit, weshalb Analysten die Messlatte viel höher legen. Damit sich TRX verhundertfacht, müssten über drei Billionen Dollar Marktwert entstehen, ein Presale beginnt auf einer kleineren Basis. Pepe begann 2023 bei einem Bruchteil eines Cents, und die wenigen frühen Käufer erzielten die größten Renditen ihres Lebens. Pepeto stammt vom selben Mitgründer, und die offizielle Pepeto-Website zeigt, warum so viel Geld folgt. Wer jetzt zum Presale-Preis einsteigt, könnte nach dem Listing dieselbe Geschichte erzählen.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die Tron Prognose bis Ende Oktober?

Die Tron Prognose sieht TRX bis Ende Oktober zwischen 0,336 und 0,34 Dollar. Ein Tagesschluss über 0,340 Dollar könnte den Weg bis 0,350 Dollar öffnen.

Kann man mit Tron noch Millionär werden?

Eher nicht, denn selbst die optimistischen Ziele für TRX liegen bei rund sechs Prozent Plus. Pepeto gilt als größere Chance, weil Analysten dort das 100-Fache für möglich halten. Der Presale läuft auf der offiziellen Pepeto-Website unter https://pepetocoin.net.