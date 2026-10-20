Anzeige / Werbung

BNB notiert am 20. Oktober bei nur 730 Dollar, fast 47 Prozent unter dem Allzeithoch, und scheitert weiterhin an der 740-Dollar-Marke. Die aktuelle BNB Prognose verbirgt hinter den Zahlen eine größere Bewegung. Binance hat KI-gestützte Hotelbuchungen auf BNB Chain gestartet, und Trader wetten auf 1.000 Dollar zum Jahresende.

Trotzdem hat BNB in zwölf Monaten 37 Prozent verloren, während die großen Akteure ihre Infrastruktur weiter ausbauen. Jeder Zyklus folgt dem gleichen Drehbuch: die Insider akkumulieren früh, und der Privatanleger zahlt am Ende den höchsten Preis. Für Oktober liegt die Spanne zwischen 700 und 770 Dollar, ein schmales Fenster für einen 98-Milliarden-Dollar-Coin. Dieser Artikel zeigt, wo der echte frühe Einstieg gerade entsteht.

BNB Prognose Oktober 2026: Was die Daten wirklich zeigen

BNB notierte am 20. Oktober bei 730,70 Dollar mit einem Minus von 0,22 Prozent in 24 Stunden laut Investing.com. Das Tageshoch lag bei 732,10 Dollar mit einem Handelsvolumen von 8,61 Millionen Dollar. Die Marktkapitalisierung beträgt etwa 97,75 Milliarden Dollar laut CoinDCX. CoinDCX sieht das Oktoberziel bei 740 Dollar in einer Spanne von 700 bis 770 Dollar. Der Analyst Alexander Stefanov schrieb für ETHNews, dass BNB über 755 Dollar schließen muss, bevor 810 Dollar in Sicht kommen.

Am 6. Oktober startete Binance Pay mit BNB Chain und Travala einen KI-Reiseagenten für über 2,2 Millionen Hotels weltweit. Nutzer zahlen in USDT auf BNB Smart Chain, und Binance Pay übernimmt die gesamten Gasgebühren. Das zeigt, wer in diesem Markt die Regeln schreibt: Binance baut Infrastruktur, kassiert an jeder Transaktion und gibt einen Teil als Anreiz zurück.

Changelly prognostiziert für Oktober eine Spanne zwischen 719 und 743 Dollar, und BNB liegt schon jetzt darüber. Ein Anstieg auf 810 Dollar wäre nur elf Prozent, ein Ziel bei 1.000 Dollar nur 37 Prozent.

Trader auf Polymarket setzen trotzdem auf 1.000 Dollar zum Jahresende, obwohl die statistische Wahrscheinlichkeit nur bei 18 Prozent liegt. Die großen Akteure kontrollieren die Liquidität und entscheiden, welche Coins sich bewegen. Die Mathematik bei einem Coin mit 98 Milliarden Dollar Bewertung lässt wenig Raum für Überraschungen.

Wer auf große Rendite setzt, muss dort suchen, wo die Marktkapitalisierung noch nahe null liegt. Genau dort entsteht gerade ein Projekt, das die Gebühren von BNB Chain auf null setzt.

Pepeto: Der Presale, der die Gebührenlogik von BNB Chain auf den Kopf stellt

Binance Pay übernimmt Gasgebühren als Marketing-Anreiz für Hotels. Pepeto geht weiter und eliminiert Handelsgebühren komplett.

Was Pepeto von den meisten Presale-Token unterscheidet, ist die Tatsache, dass das Projekt bereits voll funktionsfähig ist. Das Projekt betreibt eine aktive Börse namens PepetoSwap, bei der jeder einzelne Handel null Protokollgebühren kostet. Ein Handel über 1.000 Dollar kostet auf Uniswap drei Dollar an Gebühren. Derselbe Handel auf PepetoSwap kostet nichts außer den normalen Gaskosten des Netzwerks. Dieser Unterschied summiert sich schnell bei aktivem Trading.

Bei 200 Trades zu je 5.000 Dollar spart PepetoSwap insgesamt 3.000 Dollar im direkten Vergleich zu Uniswap. Die Börse hat bereits ein tägliches Handelsvolumen von mehr als 50 Millionen Dollar verarbeitet und wächst mit jeder Woche weiter.

Der aktuelle Presale-Preis liegt bei 0,000000188 Dollar pro Token, und mehr als 10,38 Millionen Dollar sind bereits eingegangen. Eine Cross-Chain-Bridge verbindet fünf verschiedene Blockchains mit null Gebühren und führt Transfers in unter 60 Sekunden durch. SolidProof hat den gesamten Code und die Vertragsstruktur vor dem Start des Presales vollständig geprüft und verifiziert, sodass die Sicherheit des Smart Contracts für alle Käufer gewährleistet ist.

Der Mitgründer des Projekts hat den allerersten Pepe-Coin entwickelt, und ein ehemaliger Binance-Experte arbeitet aktiv im Entwicklerteam. Über 10,38 Millionen Dollar aus echten Wallets sind Kapital, das jede Zeile im Code geprüft hat, bevor es sich bewegt hat. Der Preis steigt mit jeder Presale-Phase. Wer jetzt kauft, kauft zum niedrigsten Preis, der noch existiert.

Fazit: Was frühe Käufer jetzt wissen müssen

Die BNB Prognose zeigt bestenfalls elf Prozent bis 810 Dollar. Dogecoin hat ohne ein einziges Produkt aus kleinen Einsätzen enorme Gewinne erzeugt. Pepeto hat eine aktive Börse, eine Bridge, einen Scanner und ein vollständig geprüftes Audit, alles vor dem Listing. Der Unterschied im Renditepotenzial ist offensichtlich. Der Presale füllt sich mit jeder Woche. Jede Phase kostet mehr. Die Rechnung ist einfach.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

FAQs

Wie ist die Kursprognose für BNB im Oktober 2026?

BNB liegt bei 730 Dollar. Analysten sehen 700 bis 770 Dollar, mit einem Ziel bei 740 Dollar laut CoinDCX.

Warum zieht Pepeto Aufmerksamkeit auf sich?

Pepeto betreibt eine gebührenfreie Börse mit über 50 Millionen Dollar täglichem Volumen. Details auf der offiziellen Pepeto-Website.