XRP News Oktober 2026: Wal-Aktivität auf 5-Jahres-Tief, während ein Presale-Token Millionen anzieht

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Die Wal-Abflüsse beim XRP auf Binance sind auf den tiefsten Stand seit Oktober 2021 gefallen, und kaum jemand redet darüber. Der 90-Tage-Durchschnitt liegt bei nur 49,7 Millionen Dollar, weit unter den Werten, die früheren Rallyes vorausgingen. XRP notiert bei rund 1,30 Dollar und hat 61 Prozent seit dem Zyklushoch verloren. Die Börsenreserven erreichen mit 11,81 Milliarden Token fast den Höchststand des Jahres 2026. Wer die XRP News liest, sieht Panik, doch hinter den Schlagzeilen positionieren sich die Großen für den nächsten Zug. Dieselbe Stille lag über dem Markt, bevor XRP im November 2024 parabolisch stieg.

XRP News: Warum die Wal-Stille vor dem Sturm kommen könnte

XRP notiert am 20. Oktober bei rund 1,30 Dollar und hat den Gewinn des späten Septembers in zwei Wochen abgegeben. Der Kurs fiel in sieben Tagen um 4,81 Prozent. Die Wal-Abflüsse auf Binance erreichten laut TheCryptoBasic den tiefsten Stand seit Oktober 2021. Das deutet darauf hin, dass große Investoren auf ein klareres Signal warten, bevor sie erneut massiv zugreifen.

Die Börsenreserven stiegen auf 11,81 Milliarden Token und nähern sich dem Jahreshoch, wie U.Today berichtete. Das Binance Open Interest fiel um 15,8 Prozent von 538,1 auf 453 Millionen Dollar. Händler bauen ihre gehebelten Positionen ab, während die Spot-Bestände auf den Börsen ungewöhnlich hoch bleiben.

XRP führte das Handelsvolumen auf Upbit mit 8,35 Billionen Won an, obwohl das Gesamtvolumen um 15,5 Prozent fiel. Die XRPL fixCleanup Sicherheitsänderung soll am 23. Oktober aktiviert werden und betrifft einen Bug, den eine KI-Sicherheitsprüfung entdeckte. Analyst Ali Martinez sieht Potenzial für eine Erholung in Richtung 2,00 Dollar, gestützt auf steigende Transaktionswerte bei 1,25 Dollar.

Analyst Zach Rector warnt dagegen, dass Midterm-Wahlen, laufende Kriege und mögliche Zinserhöhungen den Markt bis Jahresende volatil halten werden. XRP bei 74 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung braucht gewaltige Kapitalzuflüsse, um sich auch nur zu verdoppeln. Die Institutionen positionieren sich im Stillen, genau wie vor dem November-Sprung 2024. Die Frage ist, wo diese Dynamik heute auf einen Markt trifft, der noch keinen Preis hat.

Pepeto: Warum frühe Käufer die Signale sehen, die der Markt noch ignoriert

XRP-Wale warten bei 1,30 Dollar Unterstützung, das Open Interest bricht ein, und die Börsenreserven füllen sich. Genau diese Stille lag über dem Markt, bevor der November-Sprung 2024 den XRP-Kurs vervielfachte. Der Unterschied: XRP ist heute 74 Milliarden Dollar schwer. Pepeto steht bei Bruchteilen eines Cents, noch vor der Erstlistung, und liefert bereits funktionierende Produkte.

Die Cross-Chain-Bridge verbindet Ethereum, BNB Chain, Solana, Base und Arbitrum und bewegt Token in unter 60 Sekunden. Andere Bridges verlangen 15 bis 50 Dollar pro Transfer und sperren Gelder stundenlang. Pepeto hat das gelöst, bevor der Token überhaupt gelistet wurde. Ein Sicherheitsscanner prüft 42 Punkte bei jedem Vertrag, blockiert riskante Trades automatisch und zeigt einen Score von 0 bis 100.

Das Gesamtangebot bleibt bei 420 Billionen Token fixiert. SolidProof prüfte und verifizierte den gesamten Code, bevor der Presale geöffnet wurde, was die Sicherheit jedes investierten Dollars bestätigt. Derselbe Gründer, der Pepe von null auf 11 Milliarden Dollar brachte, steht als Mitgründer dahinter. Ein Entwickler mit Binance-Erfahrung arbeitet am Code.

Über 10,38 Millionen Dollar flossen bereits in den Presale, bei einem Preis von 0,000000188 Dollar pro Token. Jede abgeschlossene Runde hebt den Preis, und die aktuelle nähert sich ihrem Limit. Der Abstand zwischen dem heutigen Presale-Preis und der Erstlistung an einer großen Börse ist das Renditepotenzial, das kein etablierter Coin mehr bieten kann. Dieses Fenster schließt sich mit jeder Runde. Alle Details finden sich auf der offiziellen Pepeto-Website.

Fazit

Die XRP News zeichnen das Bild eines Marktes, der sich zusammenzieht, bevor er explodiert. XRP selbst braucht bei 74 Milliarden Dollar Monate, um sich spürbar zu bewegen. Pepeto dagegen hat noch keinen Börsenpreis, und genau darin steckt die Chance, die ein ausgewachsener Coin nicht mehr hergeben kann. 10,38 Millionen Dollar an Presale-Kapital, eine laufende Börse und ein Gründer mit bewiesenem Track Record sprechen für sich. Wer wartet, zahlt einen höheren Preis, denn jede Runde auf der offiziellen Pepeto-Website schließt schneller als die vorherige.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was bewegt den XRP-Kurs im Oktober 2026?

Die Wal-Abflüsse auf Binance fielen auf den tiefsten Stand seit Oktober 2021. Die Börsenreserven steuern mit 11,81 Milliarden Token das Jahreshoch an. Die XRPL Sicherheitsänderung am 23. Oktober und die FOMC-Entscheidung am 28. Oktober sind die nächsten Prüfsteine.

Warum verdient Pepeto gerade besondere Aufmerksamkeit?

Pepeto hat eine aktive Börse mit null Gebühren und über 10,38 Millionen Dollar Presale-Kapital. Wer jetzt einsteigt, kauft vor der Erstlistung auf der offiziellen Pepeto-Website.