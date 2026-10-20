Wer nach Feierabend im Alleingang komplexe Software schreibt, stößt oft schon nach wenigen Wochen an zeitliche Grenzen. Ein Projekt aus der Westschweiz zeigt nun, wie sich dieser Rahmen verschiebt, wenn der Mensch beim Programmieren nur noch Regie führt. Der Schweizer Entwickler Arnaud Ricci hat seit Juli 2026 in seiner Freizeit mit Geneve 3D einen digitalen Zwilling des Kantons Genf aufgebaut. Die interaktive Browser-Anwendung bildet nicht nur Gebäude, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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