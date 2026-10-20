Solana News: 8,92 Milliarden Transaktionen im Q3, doch eine Nasdaq-Firma verkauft alle SOL

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Solana hat im dritten Quartal 2026 insgesamt 8,92 Milliarden Transaktionen verarbeitet, ein Plus von 104 Prozent gegenüber Q4 2025. Am selben Wochenende hat die Nasdaq-notierte Firma SkyAI ihren gesamten SOL-Bestand verkauft und ein Rückkaufangebot über 201 Millionen Dollar gestartet. Diese beiden Solana News zeichnen ein gespaltenes Bild. Das Netzwerk bricht Rekorde, während institutionelles Geld den Ausgang nimmt. Morgen aktiviert Solana das Alpenglow-Upgrade, das größte in der Geschichte des Netzwerks. SOL handelt aktuell bei 104 $, weit unter dem Allzeithoch von 293 $. Wer profitiert wirklich, wenn Institutionen verkaufen und das Netzwerk Rekorde meldet? Die Antwort führt zu einer Marktphase, die den meisten Anlegern verborgen bleibt.

Was verraten die Solana News vom Oktober 2026?

Solana verarbeitete 8,92 Milliarden Nicht-Abstimmungs-Transaktionen im Q3 2026 laut U.Today. Im Q2 waren es 7,19 Milliarden. Am selben Tag meldete Solana 1,4 Millionen Adressen mit tokenisierten Aktien auf dem Netzwerk. Im Juni lag diese Zahl noch unter 500.000.

Das Alpenglow-Upgrade ersetzt morgen TowerBFT als Konsensmechanismus, wie Bitcoin.com berichtete. Die Transaktionsendgültigkeit soll von 12,8 Sekunden auf 150 Millisekunden sinken. SOL handelt aktuell bei 104 $, ein Plus von 3,3 Prozent in 24 Stunden, aber ein Minus von 3,5 Prozent über sieben Tage.

SkyAI, eine Nasdaq-notierte Firma, hat ihren gesamten SOL-Bestand bis zum 16. Oktober verkauft. Die Firma hielt über zwei Millionen Token und sitzt jetzt auf 223,8 Millionen Dollar in bar. Spot-Solana-ETFs verzeichneten in der Woche zum 9. Oktober Abflüsse von 24,8 Millionen Dollar.

Institutionen kaufen früh, reiten den Anstieg und steigen aus, bevor der Durchschnittsanleger reagiert. Diese Akteure kontrollieren die Zeitpunkte. Die großen Gewinne entstehen nicht beim Kauf eines Coins mit 61 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung und einem bereits eingepreisten Upgrade. Sie entstehen eine Stufe davor, dort wo der Preis noch nicht aufgeholt hat und das Listing noch aussteht.

Warum taucht Pepeto in den Solana News auf?

Während SkyAI nach dem SOL-Verkauf seine Gewinne sichert, steht ein Presale offen, in dem die eigentliche Bewegung noch gar nicht begonnen hat. Pepeto befindet sich genau in der Phase, die bei SOL vor Jahren der Startpunkt war. Der Presale-Gesamtbetrag von über 10,38 Millionen Dollar belegt die Nachfrage. Das Geld dahinter kam nicht allein durch Hype zusammen. Bereits am ersten Tag funktionierende Werkzeuge machen den Unterschied.

Die Bridge bewegt Token über fünf Chains ohne Kosten. Beim Lock-und-Mint-Verfahren werden Token auf der Ursprungs-Chain gesperrt und erscheinen auf der anderen Seite, sobald der Beweis auf der Chain bestätigt ist. Kein Wrapped-Ersatz, kein Mittelsmann. Andere Bridges verlangen 15 bis 50 Dollar pro Vorgang und brauchen Minuten bis Stunden. Pepeto erledigt das in unter 60 Sekunden kostenlos.

Der Scanner führt 42 Prüfungen an jedem Token durch, bevor ein Trade stattfindet. Er simuliert einen Kauf- und Verkaufstest auf einer Kopie der Chain und blockiert Trades bei Token, die durchfallen. Ein Score von 0 bis 100 zeigt dem Käufer, was sicher ist.

Das Team beginnt mit dem Gründer des ersten Pepe Coins. SolidProof hat jede Zeile des Codes geprüft und die Verträge freigegeben, was bedeutet, dass die gesamte Codebasis vor dem Presale-Start vollständig auditiert und verifiziert wurde. Ein Binance-Experte arbeitet auf der Entwicklungsseite mit. Zwei funktionsfähige Werkzeuge vor dem Listing sind mehr, als die meisten Token jemals liefern werden.

Das Projekt wird von The Crypto Times, CryptoSlate, CoinPedia und Binance behandelt. Das Listing rückt näher. Bei 0,000000188 $ steht der Presale bei einem Preis, der noch nicht widerspiegelt, was bereits gebaut wurde. Der Abstand zwischen diesem Presale-Preis und dem ersten Listing-Preis ist die Chance, die nach dem Listing nicht mehr existiert.

Sind die Solana News die ganze Geschichte?

Die Solana News zeigen eine Chain auf Rekordhoch und Institutionen, die trotzdem den Ausgang nehmen. Jeder Gewinner im Kryptomarkt hat es auf die gleiche Weise geschafft. Er hat gehandelt, solange die Tür noch offen stand. Die SOL-Halter, die unter 1 Dollar gekauft haben, wurden dafür belohnt, und die Pepe-Coin-Käufer im Presale genauso. Derselbe Typ Presale steht jetzt auf der offiziellen Pepeto-Website offen. Wer heute kauft, sichert sich den Preis vor dem Listing. Nach dem Listing gibt es diesen Einstieg nicht mehr.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

FAQs

Was sind die wichtigsten Solana News im Oktober 2026?

8,92 Milliarden Transaktionen im Q3, das Alpenglow-Upgrade am 21. Oktober und der vollständige SOL-Verkauf durch SkyAI sind die drei prägenden Meldungen dieses Monats.

Warum beobachten Käufer Pepeto während der Solana-Rallye?

Pepeto betreibt eine kostenlose Bridge und einen aktiven Scanner, während der Presale noch offen ist. Auf der offiziellen Pepeto-Website steht der aktuelle Preis, bevor er steigt.