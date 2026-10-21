TORONTO, Ontario, 20. Oktober 2026 / IRW-Press / Q-Gold Resources Ltd. ("QGold" oder das "Unternehmen") freut sich, den Start seiner Bohrkampagne 2026 auf seinem Goldprojekt Mine Centre in Ontario bekannt zu geben. Das geplante Programm wird sich zunächst auf Ziele rund um die Foley Mine konzentrieren, um das Wissen um die bekannten Erzgänge in Streich- und Fallrichtung zu erweitern. In einer zweiten Phase, die kurz nach Abschluss der ersten Phase geplant ist, werden die hochgradigen Bodenproben weiterverfolgt, die während der Feldkartierungs- und Probenahmekampagne des Unternehmens im Sommer gewonnen wurden (siehe Pressemitteilung des Unternehmens vom 14. September 2026, die unter dem SEDAR+-Profil des Unternehmens bei www.sedarplus.ca abrufbar ist).

Highlights:

- Das Bohrprogramm 2026 von QGold begann am 12. September 2026 (Abb. 1).

- Die erste Phase zielt auf mineralisierte Erzgangsysteme etwa 500 m nordöstlich der Foley Mine sowie auf das Gebiet South Foley ab, wo die Bohrungen so konzipiert wurden, dass sie die bekannte mineralisierte Zone in Streichrichtung nach Süden erweitern sollen (Abb. 2).

- Die ersten vier geplanten Bohrlöcher wurden auf den Erzgangzielen Zinc und Twin im Gebiet nordöstlich der historischen Foley Mine absolviert, und die nächsten Bohrlöcher im Rahmen des geplanten Bohrprogramms wurden bereits aufgenommen (Abb. 2).

- Die zweite Phase konzentriert sich auf die weitere Ausdehnung des mineralisierten Systems South Foley. Darüber hinaus werden die Bohrungen vorrangige Vorkommen weiter nordöstlich der Foley Mine überprüfen, die während des Feldprogramms im Sommer 2026 identifiziert wurden, darunter Gebiete, in denen hochgradige Goldproben an der Oberfläche entnommen wurden.

QGold hat sein geplantes Bohrprogramm eingeleitet, das auf die Erzgänge Zinc und Twin (Abb. 3) sowie auf das Gebiet südlich der historischen Mine Foley abzielt, wo die Erzgänge Bonanza, Jumbo, Vowel, Lucky Joe, Daisy und Foley South im Umkreis von wenigen hundert Metern zusammenlaufen.

Die beobachteten Mächtigkeiten der Erzgänge reichen von etwa 0,3 Metern bis zu mehreren Metern. Neben der Erkundung der mächtigeren Erzgänge wird das Programm kleinere, potenziell goldhaltige Erzgängchen systematisch protokollieren, kartieren und modellieren. Diese Arbeiten werden das Verständnis der Geometrie, der Verteilung und der Kontinuität des Erzgangsystems verbessern und dazu beitragen, den Beitrag dieser Erzgängchen zum umfassenderen mineralisierten System zu bewerten.

Sollten die Bohrungen ausreichende Goldgehalte und Kontinuität entlang der Haupterzgänge und des umgebenden Systems von Erzgängchen bestätigen, könnten die Ergebnisse die Prüfung eines Tagebaukonzepts anstelle einer konventionellen Untertagebauoption rechtfertigen. Die Eignung des jeweiligen Ansatzes würde weiterhin einer weiteren technischen und wirtschaftlichen Bewertung unterliegen. Die zusätzlichen Bohrdaten und die aktualisierte geologische Modellierung sollen eine erste Mineralressourcenschätzung für das Gebiet der Foley Mine unterstützen, vorbehaltlich ausreichender Datenqualität, Bohrabdeckung sowie nachgewiesener geologischer und gehaltlicher Kontinuität.

Weiter nördlich plant QGold die Durchführung von Explorationsbohrungen, um den erhöhten Goldgehalten nachzugehen, die bei Bodenprobenahmen in der Nähe des historischen Vorkommens Ferguson festgestellt wurden (Abb. 4).

"Wir freuen uns sehr über die Wiederaufnahme der Bohrungen in der Nähe der Foley Mine", sagte Dr. Andy Rompel, Chief Operating Officer des Unternehmens. "Diese Phase des Programms wird den ermutigenden Ergebnissen der Stichproben südlich des Schachts Foley nachgehen und auf der bereits für dieses Gebiet zusammengestellten umfangreichen Explorationsdatenbank aufbauen. Unser Ziel ist, das Projekt Anfang nächsten Jahres zu einer ersten Mineralressourcenschätzung voranzubringen."

In der zweiten Phase des diesjährigen Bohrprogramms werden weitere Explorationsziele weiter nördlich untersucht, um vielversprechende Ergebnisse von Stichproben aus historischen Erzgängen in der Nähe des Ganges Manhattan und der Golden Star Mine weiterzuverfolgen, wo historische Abbaustätten bis in die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts zurückreichen. Diese Arbeiten werden uns dabei helfen, das Potenzial zur Identifizierung weiterer Goldmineralisierungszonen jenseits des unmittelbaren Gebiets der Foley Mine zu bewerten."

Abbildung 1: Bohrgerät bei Bohrloch Q26-27 auf dem Zinc Erzgang.

Abbildung 2: Zunächst geplante Diamantbohrlöcher im Gebiet südlich der historischen Foley Mine (hellblaue Markierungen).

Abbildung 3: Darstellung aller mächtigeren Erzgänge, die im Gebiet südlich der Mine Foley zusammenlaufen.

Abbildung 4: Im Rahmen des geplanten Programms werden die hochgradigen Bodenproben in der Nähe des Vorkommens Ferguson anhand Diamantbohrungen weiterverfolgt.

Über Q-Gold Resources Ltd.

Q-Gold Resources Ltd. ist ein kanadisches Golderschließung- und -explorationsunternehmen, das sich auf die Weiterentwicklung hochwertiger Goldprojekte in Nordamerika konzentriert. Das Hauptprojekt des Unternehmens ist das Goldprojekt Quartz Mountain in Oregon, USA, ein ausgedehntes Golderschließungsprojekt mit starker Wirtschaftlichkeit, langfristiger Skalierbarkeit und Explorationspotenzial in Bezirksgröße.

QGold konzentriert sich weiterhin auf einen disziplinierten Projektausbau, eine verantwortungsvolle Ressourcenerschließung und die Schaffung von langfristigem Shareholder-Value durch die Erschließung und Exploration hochwertiger Goldprojekte in Nordamerika.

Qualifizierte Person

Jason Arnold, P.Geo., President von DCX Geological Consulting, ist eine qualifizierte Person gemäß NI 43-101 und hat die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt. Jason Arnold, P.Geo., ist ein Berater des Unternehmens und ist im Sinne der Vorschrift NI 43-101- Standards of Disclosure for Mineral Projects nicht unabhängig vom Unternehmen.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Peter Tagliamonte

Chairman & Chief Executive Officer

Mobil: +1 (416) 564-2880

Q-Gold Resources Ltd.

mailto:info@qgoldresources.com | www.qgoldresources.com

Vorsorgliche Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, darunter unter anderem Aussagen zur geplanten Explorationskampagne des Unternehmens im Sommer 2026 im Goldprojekt Mine Centre (einschließlich der erwarteten Bohrziele), zur Erstellung einer Mineralressourcenschätzung im Bereich der Mine Foley Anfang 2027, zu den erwarteten Feldkartierungen, Schlitzprobenahmen und Diamantbohrungen, zur potenziellen Identifizierung, Abgrenzung und Priorisierung weiterer Explorationsziele, zu künftigen Bohrungen, Explorationsergebnissen, dem Projektfortschritt sowie zu Unternehmenszielen und den Plänen zur Weiterentwicklung der Goldexplorations- und -erschließungsplattform. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen, Annahmen und Einschätzungen des Managements und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den in solchen Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck gebrachten abweichen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: den Erhalt der erforderlichen Genehmigungen; allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und gesellschaftliche Ungewissheiten; zukünftige Mineralpreise und Marktnachfrage; Unfälle, Arbeitskonflikte und Arbeitskräftemangel; sowie sonstige Risiken der Bergbauindustrie. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Informationen als zutreffend erweisen werden, und die tatsächlichen Ergebnisse sowie zukünftige Ereignisse können erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

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