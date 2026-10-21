Neue modulare Plattform bietet Forschenden mehr Spielraum bei der Anzahl der Proben und Zellen und ermöglicht eine kosteneffizientere Durchführung ihrer Experimente

Parse Biosciences, ein Unternehmen von QIAGEN und führender Anbieter skalierbarer, leicht zugänglicher Einzelzellsequenzierung, hat heute bekannt gegeben, dass Evercode MAX ab sofort an Kunden ausgeliefert wird. Dabei handelt es sich um eine modular konfigurierbare Variante der etablierten Evercode-Plattform für die Einzelzellsequenzierung. Mit dem bisherigen Workflow, der ohne spezielle Geräte auskommt, können Forschende bei gleichem Budget bis zu 2,5-mal so viele Zellen aus bis zu doppelt so vielen Proben analysieren. Alternativ können sie dasselbe Experiment zu etwa der Hälfte der Gesamtkosten durchführen.

Mit Evercode MAX können Forschende die Kits passend zu ihrem Experiment zusammenstellen. Die Proben-Barcodierung und die Bibliothekspräparation werden dabei als separate Kits angeboten. Evercode MAX ist für Whole Transcriptome, WT FFPE, TCR, BCR und CRISPR Detect erhältlich. Je nach Konfiguration lassen sich bis zu 384 Proben und zwei Millionen Zellen untersuchen. Forschende können dabei entweder mehr Proben einbeziehen, um biologische Unterschiede zu erfassen, oder mehr Zellen pro Probe analysieren, um seltene Zellpopulationen und feine Unterschiede zwischen Zellzuständen zu erkennen.

Auch im Hinblick auf die Kosten bietet diese Flexibilität Vorteile. Da sich mit Evercode MAX mehr Proben und Zellen in einem einzigen Experiment analysieren lassen, sinken die Kosten pro Probe um bis zu 58 Prozent. Forschende können zudem die Kapazität für die Bibliothekspräparation auf die gewünschte Zellzahl abstimmen und nicht benötigte Reaktionen für spätere Experimente aufbewahren. So können sie selbst bestimmen, wie viele Zellen sie pro Probe sequenzieren, und die gekauften Reagenzien besser ausnutzen.

Nicholas Jendzjowsky, PhD, Assistant Professor-in-Residence am Lundquist Institute, hat sich kürzlich für Evercode MAX entschieden. Er sagt:"Flexibel so würde ich Evercode MAX beschreiben. Bei unseren geplanten Versuchen können wir im Grunde zwei Experimente zum Preis von einem durchführen. Da fiel uns die Entscheidung ziemlich leicht."

Charlie Roco, PhD, Mitgründer und Chief Technology Officer von Parse, erklärt: "Evercode MAX ist unmittelbar aus dem Feedback unserer Kunden hervorgegangen. Jedes Labor hat bei der Ausweitung einer Einzelzellstudie andere Prioritäten: mehr Proben, mehr Zellen oder ein knapperes Budget. Mit Evercode MAX können die Labore selbst entscheiden, worauf es ihnen ankommt, statt sich mit einem Kit begnügen zu müssen, das nur eine dieser Anforderungen erfüllt."

Evercode MAX nutzt dieselbe v4-Chemie wie die bisherigen Evercode-Kits. Sie ermöglicht den sensitiven Nachweis von Genen und Transkripten, eine effiziente Sequenzierung und eine höhere Zellausbeute.

Weitere Informationen zu Evercode MAX erhalten Sie vom 20. bis 24. Oktober auf der Konferenz der American Society of Human Genetics (ASHG) in Montreal, Kanada, am Stand 801 von Parse sowie auf der Produktseite von Evercode MAX.

Über Parse Biosciences

Parse Biosciences, ein Unternehmen von QIAGEN, ist ein globales Life-Science-Unternehmen, dessen Mission es ist, den Fortschritt in der menschlichen Gesundheit und der wissenschaftlichen Forschung zu beschleunigen. Durch die Befähigung von Forschern, Einzelzellsequenzierung in beispiellosem Umfang und mit beispielloser Einfachheit durchzuführen, hat sein bahnbrechender Ansatz wegweisende Entdeckungen in den Bereichen Krebsbehandlung, Gewebereparatur, Stammzelltherapie, Nieren- und Lebererkrankungen, Gehirnentwicklung und Immunsystem ermöglicht.

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