Dogecoin News Oktober 2026: Wale kaufen 600 Millionen DOGE im Stillen, doch der Kurs bewegt sich nicht

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Während die Dogecoin News in dieser Woche Stille melden, kaufen Wale im Hintergrund 600 Millionen DOGE, und kaum jemand redet darüber. DOGE liegt am 19. Oktober 2026 bei rund 0,08 Dollar und hat in sieben Tagen etwa acht Prozent verloren. Das Handelsvolumen ist eingebrochen und die Marktkapitalisierung auf 12,12 Milliarden Dollar gesunken. Doch On-Chain-Daten zeichnen ein völlig anderes Bild als der ruhige Kursverlauf vermuten lässt. Große Adressen haben zwischen dem 12. und 16. Oktober rund 600 Millionen DOGE aufgekauft, während der Kleinanleger nichts davon mitbekam. Großanleger drücken den Kurs, sammeln leise ein und lassen kleinere Marktteilnehmer im Dunkeln stehen. Wer dieses Muster erkennt, schaut nicht nur auf DOGE, sondern auf den Presale, den die Wale noch nicht kontrollieren.

Dogecoin News: Warum Wale bei 0,08 Dollar kaufen, während der Kurs nicht steigt

On-Chain-Daten zeigen, dass Wale zwischen dem 12. und 16. Oktober rund 600 Millionen DOGE angehäuft haben, wie CoinMarketCap berichtete. Diese Käufe fanden statt, während DOGE bei etwa 0,08 Dollar lag und kaum Bewegung zeigte. Coinbase meldete am 19. Oktober nur noch rund 512 Millionen Dollar Tagesvolumen, und DOGE bewegt sich am unteren Ende seines Bollinger-Bandes.

Blockchain.News schrieb am 19. Oktober, dass alle wichtigen gleitenden Durchschnitte bei etwa 0,09 Dollar als Widerstand gestapelt liegen. Analyst Ali Martinez sieht ein Kaufsignal auf dem Tageschart genau bei 0,081 Dollar, wo zuvor rund 36 Milliarden DOGE den Besitzer gewechselt haben. Die großen Adressen kaufen still bei niedrigen Kursen und lassen Privatanleger glauben, der Coin sei tot. Wenn der Kurs dann springt, sitzen sie längst auf ihren Positionen, und der Kleinanleger kauft ihnen die Coins teurer ab.

Die Marktkapitalisierung von DOGE liegt bei 12,12 Milliarden Dollar. Für jeden Dollar, den DOGE steigt, braucht es Milliarden an neuem Kapital. Ein Anstieg von 0,08 auf 0,10 Dollar wäre rund 25 Prozent, gutes Geld für einen großen Coin, aber nicht die Art von Bewegung, die ein Leben verändert. Wer die Rendite sucht, die DOGE 2021 bot, muss dort hinschauen, wo die Großanleger noch nicht sitzen.

Pepeto: Was die Dogecoin News für Meme-Coin-Käufer in der Frühphase bedeuten

Wenn Wale den DOGE-Markt kontrollieren und den Kurs nach ihren Regeln bewegen, bleibt dem Privatanleger nur eine Option: vor den großen Spielern in einem Projekt sein, das sie noch nicht entdeckt haben. Diese Suche führt immer häufiger zu Pepeto.

Die Zahlen dahinter halten stand. Pepeto kostet im Presale $0,000000188, und Käufer haben bereits mehr als $10,38 Millionen eingezahlt. Das ist ein starkes Ergebnis in einem Markt, in dem selbst DOGE an einem Tag die Hälfte seines Volumens verliert. Was Pepeto Spielraum nach oben gibt, ist das, was es bereits tut. SolidProof hat den gesamten Smart-Contract-Code geprüft und verifiziert, bevor der Presale startete, sodass Käufer wissen, dass das Projekt auf einer unabhängig auditierten Grundlage steht.

Pepeto hat PepetoSwap gebaut, eine aktive Börse, auf der jeder Tausch null Prozent Gebühren kostet und man nur das Netzwerk-Gas bezahlt. Ein Trade über 100.000 Dollar kostet auf Uniswap 300 Dollar und auf PepetoSwap nichts. Man kann zum Marktpreis kaufen, eine Limit-Order setzen oder seine Käufe mit DCA über die Zeit verteilen. Ein privater Relay, der standardmäßig aktiviert ist, verhindert, dass Bots sich vor die eigene Order setzen. Das ist ein Werkzeug, das Trader jeden einzelnen Tag öffnen.

Jeder Trader, der seine Gebühren behält, hat einen Grund zurückzukommen, und tägliche Nutzer verwandeln ein Werkzeug in echte Nachfrage nach dem Token. Das ist ein realer Anwendungsfall, keine Versprechen auf Papier. Mit einem Börsen-Listing in Vorbereitung sehen Analysten bei vergleichbaren Presale-Projekten erhebliches Renditepotenzial. Wer heute in der aktuellen Presale-Phase einsteigt, sichert sich den günstigsten Preis, weil jede folgende Phase teurer wird. Dieser Einstiegspreis ist nach dem Listing nicht mehr verfügbar.

Fazit

Dogecoin machte 2021 aus kleinen Käufen Vermögen, und dabei gab es kein Produkt. Pepeto betreibt bereits eine Börse, eine Bridge und einen Scanner, und mehr funktionierende Werkzeuge geben einem Coin mehr Gründe zu steigen als null Werkzeuge jemals boten. Über $10,38 Millionen sind bereits im Presale, der Code ist von SolidProof auditiert, und das Börsen-Listing rückt näher. Wer bis dahin wartet, zahlt einen höheren Stufenpreis. Die offizielle Pepeto-Website verkauft noch zum aktuellen Kurs, und dieses Fenster schließt sich mit jeder verkauften Phase.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

FAQs

Was zeigen die aktuellen Dogecoin News für Oktober 2026?

Wale haben rund 600 Millionen DOGE bei 0,08 Dollar akkumuliert, während das Volumen fiel und der Kurs seitwärts lief. Ali Martinez sieht ein Kaufsignal bei 0,081 Dollar.

Warum wird Pepeto als Alternative zu DOGE vor dem Listing betrachtet?

Pepeto verkauft noch zu Presale-Preisen mit einer aktiven Börse im Hintergrund, während DOGE Milliarden an neuem Kapital braucht, um sich zu verdoppeln. Die offizielle Pepeto-Website zeigt, dass jede Stufe mehr kostet als die vorherige.