Die Dubai Electricity and Water Authority (DEWA) organisiert die 28. Ausgabe der Water, Energy, Technology and Environment Exhibition (WETEX), die vom 20. bis zum 22. Oktober 2026 im Dubai World Trade Centre stattfinden wird.

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WETEX 2026 attracts 60 sponsoring institutions and companies from the UAE and abroad (Graphic: AETOSWire)

"Die WETEX steht ganz im Zeichen der Zukunftsvision Seiner Hoheit Scheich Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Präsident der VAE, und Seiner Hoheit Scheich Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vizepräsident und Ministerpräsident der VAE sowie Herrscher von Dubai, Innovation und fortschrittliche globale Technologien, darunter digitale Transformation, künstliche Intelligenz (KI) und intelligente Infrastruktur, dafür einzusetzen, die Nachhaltigkeit und Resilienz der Wasser- und Energiesektoren zu stärken und zugleich Klimaschutzmaßnahmen zu fördern", sagte S.E. Saeed Mohammed Al Tayer, MD und CEO der DEWA sowie Gründer und Chairman der WETEX

Die diesjährige Ausgabe hat neben 60 Sponsoren auch 23 Partner und Unterstützer angezogen. Insgesamt nehmen 3.000 Unternehmen aus 60 Ländern mit 13 internationalen Pavillons teil.

Wichtigste Sponsoren

ENOC Group, Acwa, Alfanar, Riyadh Cables Group

Hauptsponsoren

Straßen- und Verkehrsbehörde (RTA) Dubai, Masdar, Siemens, Siemens Energy, Green Oasis General Contracting Company

Titansponsoren

Centaur Group, DAMAC Properties, Dubai Cable Company (DUCAB), AG Power, Larsen Toubro

Platinsponsoren

Tesar SRL

Strategische Sponsoren

Dubai Supreme Council of Energy, Emirates Central Cooling Systems Corporation PJSC (Empower), Emirates Water and Electricity Company, Emirates Transformers Switchgear Limited, Federal Electric, SAP, Hitachi Energy VAE, Gulf Eternit Industries, TAMCO Switchgear Malaysia, ARAR Group, Wade Adams Contracting, Sunten Electric, Embosal, Voltamp Energy, DANWAY, Ducont, HD Hyundai Electric, Jeddah Cables Company, TBEA Electrical Equipment Group

Strategische Medienpartner

Dubai Media, CNBC Arabia, IMI

Goldsponsoren

AASA Group, Dubai Engineering DECO Group, Lucy Electric, Huawei, Dell Technologies, Nirmal Industrial Controls, Maetel Instalaciones y Servicios Industriales-SA (Dubai-Zweigstelle), Thermax, PwC Middle East, Alucor, Schweitzer Engineering Laboratories (SEL), Schneider Electric, Rosatom, Power Plus Cable, Torishima Service Solutions, Afaq Holdings, Ingram Micro, Trillium Flow Technologies, GAMA Security Systems, Electrical Industries Company

World Green Economy Summit

Die WETEX 2026 findet zeitgleich mit der 12. Ausgabe des World Green Economy Summit (WGES) statt, der vom Dubai Supreme Council of Energy, der DEWA und der World Green Economy Organization organisiert wird. Dieser findet am 21. und 22. Oktober 2026 im Dubai World Trade Centre statt.

*Quelle: AETOSWire

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Contacts:

Shaikha Almheiri

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