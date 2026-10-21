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Fast 50 Milliarden Dollar flossen am 19. Oktober durch das XRP Ledger, ein Anstieg von rund 6.000 Prozent gegenüber den Vortagen. Trotzdem notiert XRP heute bei nur 1,30 Dollar. Die XRP Prognose spaltet den Markt wie selten zuvor, denn Analysten sehen ein umgekehrtes Kopf-Schulter-Muster mit Kursziel 2,00 Dollar, während 97 Prozent aller Long-Positionen unter Wasser liegen. Großinvestoren kauften in zwei Wochen über 1,6 Milliarden Token, während Kleinanleger in Panik abstießen. Dieser Artikel zeigt, was hinter den Kulissen passiert, welche Daten der breiten Öffentlichkeit verborgen bleiben und warum ein Presale-Projekt mit funktionierendem Produkt jetzt ins Bild passt.

XRP Prognose Oktober 2026: Wale kaufen massiv, Kleinanleger verkaufen

Am 19. Oktober flossen laut dem Analysten Ali Martinez rund 49,66 Milliarden Dollar durch das XRP Ledger, wie CoinGape berichtet. An den Tagen zuvor lag das Volumen bei rund 800 Millionen Dollar. Martinez erklärte auf X, der Boden bei 1,25 Dollar könnte erreicht sein.

Im Chart zeichnet sich ein umgekehrtes Kopf-Schulter-Muster ab, dessen Nackenlinie bei 1,56 Dollar liegt. Ein Durchbruch würde das Ziel von 2,00 Dollar aktivieren. Doch die Daten zeigen etwas, das die meisten Kleinanleger nicht sehen. Wale mit Beständen zwischen 10 und 100 Millionen XRP kauften in zwei Wochen über 1,6 Milliarden Token, berichtet TheCryptoBasic.

Dieses Muster wiederholt sich in jedem Zyklus. Die Großen kaufen, wenn der Kurs fällt, und die Kleinen erfahren erst davon, wenn der Anstieg bereits läuft. Die 1,9 Milliarden Dollar an RWA-Zuflüssen auf dem XRP Ledger in sechs Monaten zeigen, wohin das institutionelle Geld fließt. Doch die größten Renditen entstanden nie bei Coins mit 80 Milliarden Marktkapitalisierung, sondern bei Projekten, die noch vor dem Listing stehen und ein fertiges Produkt vorweisen können.

Pepeto: Der Presale mit einer funktionierenden Börse bei null Gebühren

Wenn große Spieler leise bei XRP akkumulieren, während der Kurs für die breite Masse niedrig bleibt, stellt sich eine Frage. Welche Projekte bieten genau diesen frühen Vorteil heute, bevor der breite Markt aufwacht und die günstigen Einstiege verschwinden?

Bereits im Presale betreibt Pepeto mit PepetoSwap eine funktionierende Börse, die jeden Dollar eines Handels für den Trader arbeiten lässt, nicht ein Versprechen für nächstes Jahr. Gebühren fressen bei jedem Handel leise den Gewinn auf, und die meisten neuen Trader bemerken es nicht einmal. Ein Tausch über 1.000 Dollar kostet auf Uniswap 3 Dollar und auf PancakeSwap 2,50 Dollar. Auf PepetoSwap kostet er null Dollar, und der Nutzer zahlt nur die Netzwerkgebühr.

Wer 200 Trades mit je 5.000 Dollar macht, verliert auf Uniswap 3.000 Dollar an Gebühren, bei Pepeto bleibt dieses Geld im eigenen Besitz. Der eingebaute Scanner prüft jeden Token vor dem Kauf auf versteckte Fallen. Das ist echtes Geld, das im eigenen Portemonnaie bleibt, und dieses Werkzeug funktioniert bereits jetzt.

Ein positiver XRP-Ausblick braucht Monate, um einen Coin dieser Größe spürbar zu bewegen. Pepeto bewegt sich auf einer kürzeren Zeitleiste und steuert auf sein Listing zu. Das geplante Binance-Listing ist der wichtigste Schritt, und weitere Börsen sollen im Anschluss folgen. Sobald der öffentliche Handel beginnt, ist der Presale-Preis für immer vergangen, und spätere Käufer zahlen den höheren Börsenpreis.

Heute kostet ein Pepeto-Token 0,000000188 Dollar, und die aktuelle Phase nähert sich ihrem Ziel. SolidProof hat den gesamten Code vor dem Start des Presales geprüft und verifiziert, sodass Käufer auf eine unabhängig getestete und sichere Grundlage vertrauen können. Wer heute kauft, sichert sich den niedrigsten Preis, den es je geben wird, denn nach dem Listing entscheidet der offene Markt, und frühe Käufer von Pepe haben 2023 gezeigt, was ein Einstieg vor der Masse bedeuten kann.

Fazit

Die XRP Prognose zeigt, wie Großinvestoren sich positionieren, während der Kurs für Kleinanleger kaum Bewegung bietet. Ein Coin mit 80 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung braucht Milliarden an neuem Kapital für wenige Prozent Gewinn, und genau das macht den Unterschied zu einem Presale-Token. Pepeto-Käufer reihen sich ein, weil Analysten dem Token das Potenzial eines frühen Pepe zuschreiben, und diese Phase nähert sich ihrem Ziel. Jede neue Stufe kostet mehr als die vorherige, und die Stufe, in der man kauft, bestimmt die mögliche Rendite nach dem Listing. Dieser Preis ist noch auf der offiziellen Pepeto-Website verfügbar, und die aktuelle Phase füllt sich, während Sie diesen Artikel lesen. Wer vor dem Abschluss dieser Phase handelt, sichert sich den Einstieg, der danach nicht mehr existiert.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

FAQs

Was sagt die aktuelle XRP Prognose für Oktober 2026?

XRP bewegt sich zwischen 1,25 und 2,00 Dollar. Am 19. Oktober explodierte das Transaktionsvolumen auf fast 50 Milliarden Dollar, und die technische Analyse deutet auf ein Kursziel von 2,00 Dollar.

Warum beobachten Anleger Pepeto?

Pepeto bietet mit seiner funktionierenden Börse ohne Handelsgebühren Renditepotenzial, das ein 80-Milliarden-Dollar-Coin nicht mehr liefern kann. Der Presale-Preis ist auf der offiziellen Pepeto-Website verfügbar, bevor das Binance-Listing den Kurs dem offenen Markt überlässt.