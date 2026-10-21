BNB News Oktober 2026: 1,65 Millionen Token verbrannt - warum die größte Chance woanders liegt

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BNB Chain hat am 19. Oktober 1.646.196 BNB im Wert von 1,2 Milliarden Dollar dauerhaft verbrannt, doch der Kurs bewegt sich kaum und notiert bei 725 Dollar. Vor einem Jahr erreichte BNB seinen Höchststand von 1.370 Dollar, und heute liegt der Coin immer noch 47 Prozent darunter. Große Institutionen erzeugen Knappheit, doch der Kurs hängt am Widerstand bei 727 Dollar, während die meisten Kleinanleger nur den roten Chart sehen. Dieser Artikel analysiert die neueste BNB News und zeigt, wohin das klügere Geld fließt, wenn ein 95-Milliarden-Dollar-Coin kaum vom Fleck kommt.

Was bedeutet die aktuelle BNB News für Anleger?

BNB notiert am 19. Oktober bei 725,85 Dollar, wie Cryptonomist berichtet, bei einer Tagesspanne von 705,86 bis 729,38 Dollar. Der 37. Token-Burn entfernte am selben Tag 1.646.196 BNB im Wert von 1,197 Milliarden Dollar laut CoinGape.

Das Gesamtangebot liegt damit bei 131.512.085 BNB, und das Auto-Burn-System arbeitet weiter auf das langfristige Ziel von 100 Millionen Token hin. Der vorherige Burn im Juli hatte 1,62 Millionen BNB im Wert von 932 Millionen Dollar vernichtet, und für einen kurzfristigen Ausbruch muss BNB jetzt die Marke von 727,53 Dollar auf Stundenbasis überwinden.

CoinDCX prognostiziert 740 Dollar bis Monatsende innerhalb eines Kanals von 700 bis 770 Dollar. Das DEX-Handelsvolumen auf der Smart Chain erreichte 874,8 Millionen Dollar, doch der MACD steht bei null und markiert einen technischen Stillstand zwischen Käufern und Verkäufern. VanEck hat am 1. Oktober seinen Spot-BNB-ETF-Antrag geändert, ein Zeichen für wachsendes institutionelles Interesse.

Bei einer Marktkapitalisierung von 95 Milliarden Dollar bleibt der Anstieg stetig, aber nicht der schnelle Sprung, der aus einem kleinen Betrag einen großen macht. Burns und ETF-Anträge dienen denen, die vor Jahren günstig eingestiegen sind, nicht dem Neueinsteiger. Für jemanden, der jetzt mit wenig Kapital anfängt, lohnt sich ein Blick auf das, was unter dem Radar wächst.

Pepeto: Warum dieser Presale BNB in 2026 übertreffen könnte

1,2 Milliarden Dollar an BNB verbrannt, und der Kurs steht immer noch bei 725 Dollar. Für Anleger mit kleinem Budget stellt sich die Frage: Wo entfaltet die gleiche Logik von Knappheit und frühem Einstieg eine viel größere Wirkung?

Gute Nachrichten für BNB helfen denen, die den Coin bereits halten, doch wer mit einem kleinen Betrag anfängt und auf Zeitpunkt, Nutzen und Wachstum achtet, landet woanders. Pepeto ist ein Presale, dessen Werkzeuge bereits funktionieren, während die meisten neuen Coins noch einen Plan verkaufen. Die Börse, der Scanner und die Bridge sind jetzt live und stehen nicht erst auf einer Roadmap. Der Presale-Preis liegt bei 0,000000188 Dollar, und er steigt mit jeder neuen Phase. Jede abgeschlossene Phase hebt den Boden für alle, die früh eingestiegen sind.

Coins zwischen Blockchains zu bewegen kostet normalerweise 15 bis 50 Dollar pro Transfer und kann Stunden dauern. Im schlimmsten Fall kann ein fehlgeschlagener Transfer auf manchen Bridges die eigenen Gelder dauerhaft sperren. Die Bridge von Pepeto erledigt das in unter 60 Sekunden, ohne Bridge-Gebühr und nur mit Gaskosten. SolidProof hat den gesamten Code geprüft und verifiziert, bevor der Presale eröffnet wurde, und die Token werden in einem auditierten Vertrag gesperrt. Falls ein Transfer fehlschlägt, macht sich die Sperre von selbst rückgängig, und ein gezeigter Transfer auf der Plattform dauerte 41 Sekunden.

Der Mitgründer von Pepeto ist die Person hinter dem ersten Pepe-Coin, der 2023 aus winzigen Käufen lebensverändernde Summen machte. Pepeto bereitet einen ähnlichen Lauf im Pepe-Stil vor, diesmal gestützt auf funktionierende Werkzeuge und ein bevorstehendes Binance-Listing. Wer heute bei einem Bruchteil eines Cents einsteigt, sichert sich das Gewinnpotenzial, das bei großen Coins mit Milliarden-Marktkapitalisierung schlicht nicht mehr existiert.

Fazit

Die BNB News zeigt den Markt klar: BNB wurde 2017 für 15 Cent verkauft und erreichte 1.370 Dollar, doch diese Chance hat sich für immer geschlossen. Über 10,38 Millionen Dollar sind in Pepeto geflossen, obwohl der Markt von Angst geprägt ist, denn diese Käufer sehen das Potenzial eines Coins, der für einen Bruchteil eines Cents vor dem Listing steht. Je früher der Einstieg, desto größer der mögliche Abstand zum Listing-Preis. Das Zeitfenster wird enger. Dieser Platz ist heute noch auf der offiziellen Pepeto-Website offen.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was bedeutet der 37. Token-Burn für BNB-Halter?

Der Burn hat 1,65 Millionen BNB im Wert von 1,2 Milliarden Dollar entfernt. Das Angebot sinkt auf 131,5 Millionen Token, und CoinDCX erwartet 740 Dollar bis Monatsende.

Warum könnte Pepeto BNB in 2026 übertreffen?

Seine Werkzeuge funktionieren bereits, der Preis liegt bei einem Bruchteil eines Cents, und ein Binance-Listing steht bevor. Alle Presale-Informationen finden Sie auf der offiziellen Pepeto-Website.