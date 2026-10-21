Cardano Kurs heute bei 0,22 Dollar, Hoskinson baut eigene Programmiersprache, wo liegt der ADA-Boden?

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Der Cardano Kurs steht am Montag bei rund 0,22 Dollar und hat in nur sieben Tagen mehr als 12 Prozent verloren. Gleichzeitig sitzt Gründer Charles Hoskinson persönlich am Code und baut eine ganz neue Programmiersprache für sein Netzwerk. Auf der einen Seite steht also ein fallender Chart, auf der anderen ein Gründer, der mehr Arbeit in sein Projekt steckt als je zuvor. Viele Anleger fragen sich deshalb, ob der Cardano Kurs den Boden erreicht hat oder ob noch mehr Schmerz folgt. Die Zahlen der letzten 24 Stunden geben eine Antwort, die kaum jemand erwartet.

Cardano Kurs heute, wie geht es für ADA nach dem Wochenverlust weiter?

Wie CoinDesk berichtet, entwickelt Gründer Hoskinson gemeinsam mit Aiken-Miterfinder Lucas Rosa eine neue Programmiersprache für Cardano. Sie soll erstmals verbinden, was ein Nutzer mit einer Transaktion erreichen will, und den kryptografischen Beweis, dass dabei alle Regeln eingehalten wurden. Einen Namen oder ein Startdatum gibt es noch nicht. Am selben Tag meldete die Förderinitiative Project Catalyst, dass zwölf Projekte aus 117 Bewerbungen zusammen 2 Millionen ADA erhalten.

Beim Cardano Kurs kommt diese Aufbruchsstimmung bisher kaum an. Laut CoinGecko notiert ADA bei 0,2199 Dollar und schwankte in den letzten 24 Stunden zwischen 0,2113 und 0,2225 Dollar. Auf Wochensicht steht ein Minus von 12,3 Prozent, der Gesamtmarkt verlor nur 3,9 Prozent. Immerhin stieg das Handelsvolumen binnen eines Tages um 17 Prozent auf 269 Millionen Dollar. Die Marktkapitalisierung liegt bei rund 8,3 Milliarden Dollar, und genau diese Größe ist der Knackpunkt jeder Prognose.

Selbst wenn der Cardano Kurs bis Jahresende auf 0,25 Dollar zurückkehrt, wäre das ein Plus von rund 14 Prozent. Für das Rekordhoch von 3,09 Dollar müsste sich ADA dagegen mehr als verzehnfachen. Die frühen Cardano-Käufer haben genau diesen Sprung erlebt, weil sie eingestiegen sind, als das Projekt noch klein war. Wer heute bei ADA einsteigt, kauft ein ausgereiftes Netzwerk, und kluge Anleger fragen deshalb, wo die frühe Phase heute zu finden ist.

Cardano Kurs schwach, warum ADA-Anleger jetzt auf Pepeto schauen

Wer in einen fallenden Markt wie ADA kauft, glaubt meist, dass der niedrige Preis nicht lange bleibt. Genau diese Überlegung lenkt gerade Geld in Pepeto, einen Memecoin, dessen wichtigstes Werkzeug bereits heute funktioniert. Käufer haben in der laufenden Presale schon mehr als 10 Millionen Dollar investiert, obwohl der Cardano Kurs in denselben Wochen an Wert verloren hat.

Im Mittelpunkt steht PepetoSwap, eine Börse, die kleinen Anlegern die Werkzeuge gibt, mit denen sonst nur große Händler arbeiten. Nutzer können Limit-Orders setzen und mit DCA nach einem festen Plan kaufen, statt jeden Einstieg von Hand zu timen. Der MEV-Schutz ist von Anfang an aktiv, sodass Bots sich nicht vor die eigene Order drängen können. Für einen Tausch fällt keine Gebühr an, bezahlt wird nur das Gas des Netzwerks. Die Börse läuft schon heute und nicht erst irgendwann.

Der Einstieg liegt aktuell bei 0,000000188 Dollar, und der Preis steigt mit jeder neuen Stufe der Presale. Wer früh dabei war, hält deshalb schon heute Token, die mehr wert sind als beim Kauf. Die Presale gilt dabei als sicher, weil SolidProof den gesamten Code von Pepeto geprüft und bestätigt hat, bevor der Verkauf überhaupt begann. Je mehr Menschen davon erfahren, desto mehr Käufer wollen noch vor dem Listing einsteigen.

Mit steigender Nachfrage, laufenden Werkzeugen und einem näher rückenden Binance-Listing halten einige Analysten nach dem Börsenstart einen Anstieg um das Hundertfache für möglich. Und das ist erst der Anfang, denn jede neue Stufe hebt den Einstiegspreis weiter an. Kluge Käufer sichern sich deshalb eine größere Position, solange der Presale-Preis noch gilt. Wer jetzt zum Presale-Preis kauft, steht noch vor dem Abstand zum Listingpreis, und genau in dieser Phase entstanden bei frühen Projekten oft die größten Gewinne.

Fazit

Der Cardano Kurs dürfte sich nur in kleinen Schritten erholen. Viele Trader blicken deshalb auf Pepeto, das bereits mehr als 10 Millionen Dollar eingesammelt hat. Die ersten Cardano-Käufer zahlten etwa einen Viertelcent pro Coin, und aus 2.000 Dollar wurden beim Hoch rund 2,5 Millionen Dollar. Mit über 8 Milliarden Dollar Bewertung kann der Cardano Kurs diesen Sprung heute kaum noch liefern. Pepeto-Käufer stehen heute dort, wo diese frühen Käufer einst standen, Details finden Sie auf der offiziellen Pepeto-Website. Sobald das Binance-Listing kommt, ist dieser Presale-Preis vorbei, und diesmal könnten Sie der frühe Käufer sein.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie steht der Cardano Kurs heute?

Der Cardano Kurs liegt am 19. Oktober bei rund 0,22 Dollar, nach gut 12 Prozent Wochenminus.

Was ist Pepeto?

Pepeto ist ein Memecoin mit der gebührenfreien Börse PepetoSwap und mehr als 10 Millionen Dollar in der Presale, der Einstieg läuft über die offizielle Pepeto-Website https://pepetocoin.net.