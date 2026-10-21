HBAR Prognose am 19. Oktober, Hedera prallt an der 0,09-Dollar-Mauer ab, doch Analysten sehen 0,105 Dollar

Anzeige / Werbung

Die HBAR Prognose steht heute auf dem Prüfstand, denn Hedera ist in 24 Stunden um rund 4,9 Prozent auf 0,08379 Dollar gefallen. Noch am Sonntag sah alles nach einem Ausbruch aus, als der Kurs um sieben Prozent zulegte und sich das Handelsvolumen mehr als verdoppelte. Dann prallte HBAR an der Marke von 0,09 Dollar ab und gab den Gewinn wieder her. Analysten halten für Oktober trotzdem bis zu 0,105 Dollar für möglich. Wer behält recht, die Verkäufer von heute oder die HBAR Prognose für den Rest des Monats? Und wo liegt die größere Chance?

HBAR Prognose, Verkaufsdruck an der 0,09-Dollar-Marke

Laut Blockchain.News fiel HBAR am Montagvormittag auf 0,08 Dollar, nachdem der Kurs an 0,09 Dollar abgewiesen wurde. Genau dort bündeln sich die Durchschnitte der letzten 7, 20 und 50 Tage, die nun wie eine Decke über dem Kurs liegen. Die 200-Tage-Linie bei 0,08 Dollar fällt dagegen exakt mit dem aktuellen Preis zusammen. HBAR steckt damit zwischen einer langfristigen Stütze unten und einer dichten Widerstandszone oben fest. Für die HBAR Prognose der kommenden Tage ist diese Zone damit der wichtigste Prüfstein. Zuletzt hatten die Verkäufer klar die Oberhand, denn ihr Volumen lag rund 23 Prozent über dem der Käufer.

Nach Daten von CoinGecko notiert HBAR aktuell bei 0,08379 Dollar. Auf Wochensicht steht ein Minus von 9,7 Prozent. Die Marktkapitalisierung beträgt rund 3,69 Milliarden Dollar. Vom Rekordhoch bei 0,5692 Dollar ist HBAR noch rund 85 Prozent entfernt.

Der RSI liegt bei 42,92 und damit im neutralen, leicht schwachen Bereich. Der Stochastik-Indikator steht dagegen schon im überverkauften Bereich, was manchmal eine kurze Stabilisierung ankündigt. Changelly-Analysten setzen ihre HBAR Prognose für Oktober auf eine Spanne zwischen 0,0881 und 0,105 Dollar. Ein Schlusskurs unter 0,08 Dollar würde das Bild dagegen deutlich eintrüben.

Selbst das obere Ziel der HBAR Prognose von 0,105 Dollar entspräche nur einem Plus von rund 25 Prozent. Wer heute auf HBAR setzt, kauft vor allem Geduld und hofft auf neues Kapital in Milliardenhöhe. Die spannendere Frage lautet daher, ob es Einstiege gibt, bei denen der Markt den Preis noch gar nicht festgelegt hat.

Jenseits der HBAR Prognose, warum Hedera-Halter jetzt auf Pepeto schauen

Jede HBAR Prognose hängt daran, dass Hedera für Banken und große Unternehmen baut, und solche Arbeit braucht Jahre, bis sie im Kurs ankommt. Pepeto läuft auf einer deutlich kürzeren Uhr, und genau dieser Unterschied macht das ganze Argument aus. Das Geld wird oft einen Schritt früher verdient, im Presale und vor der Masse.

Hinter Pepeto steht ein Presale mit eigener, schon laufender Börse, in den Käufer über 10,38 Millionen Dollar gesteckt haben. Gebaut wurde er für den normalen Trader, der bislang mehr zahlt als die großen Spieler. Die meisten Börsen nehmen bei jedem Swap einen Anteil, und diese Kosten summieren sich für aktive Trader schnell. PepetoSwap wurde gebaut, um das zu beenden, und verlangt 0,00 Prozent pro Swap, sodass nur die Netzwerkgebühr bleibt.

Ein Trade über 100.000 Dollar kostet auf Uniswap 300 Dollar und auf PancakeSwap 250 Dollar, auf PepetoSwap dagegen nichts. Market-, Limit- und DCA-Orders stehen bereit, und Bots, die sich vor Ihren Trade drängen wollen, werden standardmäßig ausgesperrt. Wer 200 Trades zu je 5.000 Dollar abwickelt, behält so 3.000 Dollar, die Uniswap genommen hätte. Bevor der Presale überhaupt öffnete, hat SolidProof den kompletten Code auditiert und verifiziert, was jedem Käufer eine geprüfte Sicherheitsbasis gibt.

Der Pepe-Lauf ist der Maßstab, den viele bei Pepeto anlegen, denn sein Mitgründer baute den ursprünglichen Pepe-Coin, der frühe Käufer 2023 reich machte. Beide tragen Meme-Kraft in sich, doch Pepeto bringt vom ersten Tag an funktionierende Tools mit. Die Zahlen verdienen deshalb einen genauen Blick. Bei 0,000000188 Dollar pro Token bringen 1.000 Dollar rund 5,32 Milliarden Pepeto. Sollten Analysten mit 100x beim Listing richtig liegen, könnte dieser Einsatz rund 100.000 Dollar wert sein. Kein HBAR-Chart deutet auf eine solche Rendite hin, die Rechnung von Pepeto dagegen schon, zumindest für alle, die vor der nächsten Preisstufe kaufen.

Fazit

Die HBAR Prognose zeigt im besten Fall auf 0,105 Dollar, doch Pepeto spielt in einer anderen Liga. Bei 3,69 Milliarden Dollar Marktwert braucht HBAR für jede Verdopplung Milliarden, doch abseits jeder HBAR Prognose zeigt seine Geschichte, wann echtes Geld entsteht. Anfang 2020 kostete HBAR unter drei Cent, im September 2021 dann 0,57 Dollar. Das große Geld machten diejenigen, die kauften, als noch niemand hinsah. Diese Wahl ist bei Pepeto heute offen, wo 1.000 Dollar vor dem Binance-Listing noch über fünf Milliarden Token bringen. Wer jetzt vor der nächsten Preisstufe einsteigt, könnte zu denen gehören, von denen diese Geschichte erzählt.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die HBAR Prognose für Hedera im Oktober 2026?

Die HBAR Prognose für Oktober liegt laut Changelly bei 0,0881 bis 0,105 Dollar. Dafür muss HBAR zuerst 0,09 Dollar zurückerobern.

Hat Pepeto mehr Potenzial als HBAR?

Ja, Pepeto könnte das größere Potenzial haben, weil Presale-Käufer einsteigen, bevor der Markt einen Preis festlegt. Auf der offiziellen Pepeto-Website pepetocoin.net ist der von SolidProof geprüfte Token noch unter dem Listing-Preis erhältlich.