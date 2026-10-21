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Die Chainlink Prognose hängt an diesem Montag an einer einzigen Frage, nämlich ob die Käufe der eigenen Reserve endlich den Kurs tragen. LINK sprang in den vergangenen 24 Stunden von 11,55 Dollar bis auf 12,22 Dollar und rutschte danach wieder unter die Marke von 12 Dollar. Fast zur selben Zeit hat die Chainlink Reserve erneut Coins im Wert von 1,1 Millionen Dollar vom Markt genommen. Trotzdem notiert LINK noch immer rund 77 Prozent unter seinem Rekordhoch aus dem Jahr 2021. Ist das der Boden, den die Chainlink Prognose seit Wochen sucht, oder nur eine kurze Pause im Abwärtstrend?

Chainlink Prognose, der LINK Kurs bleibt unter Druck, obwohl die Reserve nachkauft

LINK kostet laut Coinbase aktuell 11,74 Dollar, nachdem der Kurs in der Nacht erst bis auf 11,55 Dollar gefallen und dann kurz über 12 Dollar gestiegen war. Begleitet wurde der Sprung vom jüngsten Reservekauf, wie CoinGabbar berichtet. Seit August 2025 wandelt die Reserve Einnahmen des Netzwerks in LINK um und sperrt die Coins in einem Smart Contract. Laut Blockchain Reporter liegen dort inzwischen rund 6,29 Millionen LINK im Wert von etwa 78 Millionen Dollar.

Für die kurzfristige Chainlink Prognose zählt trotzdem vor allem der Chart. LINK bewegt sich seit Tagen in einem fallenden Kanal mit tieferen Hochs und tieferen Tiefs. Die erste Hürde liegt bei 12,21 Dollar, wo der 200er EMA direkt über dem Kurs verläuft. Gelingt der Sprung darüber, rücken 12,76 Dollar und danach 13,06 Dollar in den Blick. Nach unten bildet die Marke von 11,53 Dollar die wichtigste Unterstützung, darunter wartet erst bei 10,60 Dollar die nächste Zone.

Selbst im besten Fall der Chainlink Prognose für Oktober bleibt der Weg nach oben begrenzt, denn das Bullenszenario endet bei etwa 13,49 Dollar. Das wären vom aktuellen Niveau knapp 15 Prozent. Die Reserve hält zudem nur rund 0,82 Prozent aller umlaufenden LINK, was für eine bullische Chainlink Prognose allein kaum reicht. Bei einem Börsenwert von rund neun Milliarden Dollar braucht jeder weitere Schritt enorme Summen an frischem Kapital. Genau deshalb fragen sich viele Trader, wo sie heute mehr aus jedem investierten Dollar herausholen können.

Chainlink Prognose zu langsam? Warum Pepeto mit laufender Börse und 100x-Ziel Presale-Käufer anzieht

Die Reserve belohnt ihre Halter also nur langsam, mit jedem gesperrten Coin ein kleines Stück. Manche Käufer möchten diese Belohnung jedoch deutlich früher sehen. Genau hier setzt Pepeto an, ein Presale-Projekt, das den Handel günstiger und sicherer machen will und dessen Werkzeuge bereits laufen.

Dazu gehören die Börse PepetoSwap, eine Bridge für fünf Blockchains und ein Scanner, der einen Coin vor dem Kauf prüft. Alle drei Werkzeuge liegen auf einer Plattform, nur einen Klick voneinander entfernt. Die Börse spüren Anleger zuerst im eigenen Geldbeutel. Bei Uniswap kostet ein Trade über 1.000 Dollar rund 3 Dollar Gebühren, bei PancakeSwap sind es 2,50 Dollar. Auf PepetoSwap liegt die Swap-Gebühr bei 0,00 Prozent, fällig wird nur die Netzwerkgebühr für Gas.

Wer 200 Trades zu je 5.000 Dollar macht, behält so rund 3.000 Dollar in der eigenen Tasche. Das ist Geld, das Trader sehen können, und deshalb bleiben viele nach dem ersten Versuch dabei. PepetoSwap hat bereits ein Tagesvolumen von 50 Millionen Dollar abgewickelt, und ein privates Relay schützt jeden Trade standardmäßig vor Bots. Bevor der Presale überhaupt startete, hat die Prüffirma SolidProof den gesamten Code geprüft und verifiziert, sodass Käufer auf einer geprüften und abgesicherten Grundlage einsteigen.

Wer sich vor der breiten Masse einen Anteil sichern will, kann im Presale mit ETH, USDT, BNB oder per Karte zum Preis von 0,000000188 Dollar einsteigen. Dieser Preis dürfte allerdings nicht lange halten, denn jede neue Stufe startet höher als die vorherige, und die nächste läuft bereits im Countdown. Wer jetzt zum Presale-Preis einsteigt, hält beim Listing die meisten Token und könnte am stärksten profitieren, falls Pepeto das anvisierte 100-fache Ziel testet. Genau dort kann aus kleinem Presale-Kapital ein echter Gewinn werden.

Fazit

Die aktuelle Chainlink Prognose zeigt einen langsamen Weg zurück, gestützt von Rückkäufen der Reserve. Pepeto bietet eine Börse ohne Swap-Gebühren, eine Bridge und einen Scanner, die bereits laufen. Jede Chainlink Prognose stößt an dieselbe Grenze, denn bei neun Milliarden Dollar Börsenwert braucht LINK riesige Summen für jeden Schritt, ein Presale deutlich weniger. Deshalb sind schon mehr als 10,38 Millionen Dollar in den Presale geflossen. Die heute offene Stufe dürfte der günstigste Einstieg bleiben, und sie füllt sich, während Sie lesen. Wer jetzt zum niedrigsten Preis kauft, könnte beim Listing zu denen gehören, die Gewinne mitnehmen.

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die Chainlink Prognose für Oktober?

Die Chainlink Prognose für Oktober sieht im positiven Fall 13,06 Dollar und danach 13,49 Dollar, sofern LINK über 12,76 Dollar steigt. Fällt der Kurs unter 11,53 Dollar, könnte LINK bis auf 10,60 Dollar nachgeben.

Ist Pepeto eine gute Wahl, während sich LINK erholt?

Pepeto gilt für viele Käufer als starke Wahl, weil der Preis mit jeder Presale-Stufe steigt und die Werkzeuge bereits laufen. Details zur aktuellen Stufe finden Sie auf der offiziellen Pepeto-Website unter pepetocoin.net.