SpaceX übertrifft die Umsatzerwartungen deutlich und legt beim Ausblick nach: Für das erste Quartal 2027 stellt der Konzern 33 bis 37 Milliarden Dollar Umsatz in Aussicht, gegenüber Analystenschätzungen von rund 22 Milliarden Dollar. Im dritten Quartal erreichten die Erlöse 14,6 Milliarden Dollar und lagen damit ebenfalls klar über den erwarteten 12,9 Milliarden. Die Aktie gewann nachbörslich zwischenzeitlich rund 2,4 Prozent. Die Prognose stützt sich vor allem auf eine bessere Planbarkeit des Geschäfts ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Feingold Research