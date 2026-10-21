PAX Gold Prognose am 19. Oktober, bremst die Zinsangst der Fed PAXG bei 4.155 Dollar?

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Die PAX Gold Prognose wirkt auf den ersten Blick ruhig, denn PAXG notiert heute nahezu unverändert bei 4.155,66 Dollar. Unter dieser Oberfläche baut sich jedoch Spannung auf. Für die PAX Gold Prognose zählt deshalb, was Ölpreis und Notenbank in den nächsten Wochen tun. Brent-Öl notierte zum Handelsstart am Montag noch über 110 Dollar pro Barrel, und für Dezember rechnen Händler mit 89 Prozent Wahrscheinlichkeit mit einer Zinserhöhung der Fed. Der Goldtoken liegt zudem noch 26 Prozent unter seinem Rekordhoch. Bleibt Gold der sichere Hafen, der langsam Gewinne liefert, oder suchen mutigere Anleger längst nach einer Abkürzung?

PAX Gold Prognose, PAXG zwischen teurem Öl und der Zinsangst der Fed

Gold startete gelassen in die neue Woche, die Dezember-Futures eröffneten laut Yahoo Finance bei 4.185 Dollar pro Feinunze. Seit dem vergangenen Montag hat das Edelmetall nicht mehr im Bereich von 4.200 Dollar eröffnet. Auf Monatssicht steht ein Minus von 4,5 Prozent, obwohl Gold Ende Januar noch einen Jahresgewinn von 95,6 Prozent verbucht hatte. Der Grund für die Zurückhaltung liegt vor allem am Ölmarkt. Brent lag zum Wochenstart noch über 110 Dollar, gab aber im Laufe des Montags nach, als Präsident Trump Sanktionen und Zölle gegen Russland aussetzte.

Wie CNBC berichtet, legte Gold am Montag leicht zu, weil der sinkende Ölpreis die Inflationssorgen dämpfte. Nach dem FedWatch-Tool der CME sehen Händler nur 15 Prozent Wahrscheinlichkeit für eine Zinserhöhung in diesem Monat. Wichtiger ist der Dezember, denn dort liegt dieser Wert bei 89 Prozent, und das belastet Gold, weil es selbst keine Zinsen abwirft. UBS-Analyst Giovanni Staunovo erwartet, dass die Fed beim Treffen nächste Woche stillhält. Entscheidend seien vielmehr die nächsten Daten zu Inflation und Arbeitsmarkt. PAXG, hinter dem jeweils eine Feinunze physisches Gold steht, schwankte laut CoinGecko zwischen 4.140,87 und 4.180,90 Dollar.

Für die PAX Gold Prognose heißt das, dass die Rückkehr an 4.200 Dollar das nächste Ziel bleibt, solange 4.140 Dollar halten. Bis zum Rekordhoch von 5.619 Dollar fehlen allerdings rund 35 Prozent. Selbst der komplette Weg dorthin würde aus 1.000 Dollar nur etwa 1.350 Dollar machen, und darauf warten Goldanleger oft jahrelang. Gold schützt Vermögen also zuverlässig, vervielfacht es aber nur selten. Wer mit kleinem Betrag einen großen Sprung sucht, braucht deshalb einen Markt, der noch ganz am Anfang steht und trotzdem vor Betrug schützt.

Wo die PAX Gold Prognose endet, warum Anleger bei Pepeto vor dem Listing zugreifen

Genau diese Lücke zwischen ein paar Hundert Dollar Gewinn in Jahren und echtem Wachstum treibt Käufer zu Coins, die sie sich noch leisten können. Neben den Goldcharts studieren viele inzwischen günstige Presales, und ein Name fällt dabei immer wieder. Gründe gibt es viele, doch den Ausschlag gibt eine Plattform, die bereits funktioniert.

Bei Pepeto sitzt ein KI-Sicherheitsscanner direkt in der live laufenden Börse PepetoSwap und soll jeden einzelnen Trade absichern. Bevor Sie einen neuen Coin kaufen, prüft der Scanner dessen Vertrag in 42 Schritten und simuliert sogar einen Kauf und einen Verkauf. Scheitert der Verkauf, markiert das System den Token als Honeypot und blockiert den Handel, sodass Ihr Geld nie feststeckt. Jeder Scan endet mit einer einfachen Bewertung von 0 bis 100, die selbst Erstkäufer in Sekunden verstehen.

Gerade vorsichtige Goldanleger dürften ein weiteres Argument schätzen, denn SolidProof hat den kompletten Code geprüft und verifiziert, bevor der Presale für Käufer geöffnet wurde. Genauso schwer zu ignorieren ist das Geld, denn Käufer haben dem Projekt bereits mehr als 10 Millionen Dollar anvertraut. Bei so klaren Grundlagen halten Analysten nach dem Listing einen Anstieg um das 100- bis 300-Fache für möglich.

Ausgehend vom aktuellen Presale-Preis von 0,000000188 Dollar entspräche das etwa 0,0000188 bis 0,0000564 Dollar pro Token. Einfach gesagt könnten aus 1.000 Dollar dann 100.000 bis 300.000 Dollar werden. Keine PAX Gold Prognose sieht einen solchen Sprung, ein früher Presale braucht dafür nur ein erfolgreiches Listing. Selbst wenn Gold noch jahrelang zulegt, könnte das näher rückende Binance-Listing Pepeto zum schnelleren Weg zu großen Gewinnen machen.

Fazit

Die PAX Gold Prognose hängt an Ölpreis und Fed, und bei anhaltender Zinsangst dürfte Gold nur langsam vorankommen. Gold fällt selten stark, doch Pepeto bietet die größere Chance. Ende 2022 lag Gold unter 1.700 Dollar, und wer damals kaufte, hat sein Geld mehr als verdoppelt. Pepeto sammelte in wackligen Märkten mehr als 10 Millionen Dollar ein, und diese Käufer hoffen auf dieselbe frühe Belohnung, nur größer. Mit dem nahenden Binance-Listing könnte ein schnellerer Sprung winken, als ihn jede PAX Gold Prognose verspricht. Noch ist der Presale offen, doch die größten Gewinne gingen immer an die, die vor dem Listing kauften.

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die aktuelle PAX Gold Prognose?

PAXG muss die Zone um 4.140 Dollar halten, dann ist eine Rückkehr Richtung 4.200 Dollar möglich. Die Richtung bestimmt vor allem die Zinsentscheidung der Fed im Dezember.

Warum setzen Anleger vor dem Listing auf Pepeto?

Pepeto kombiniert eine live laufende Börse mit einem KI-Scanner gegen Honeypots und einem SolidProof-Audit, Analysten halten nach dem Listing das 100- bis 300-Fache für möglich, Details stehen auf der offiziellen Pepeto-Website unter https://pepetocoin.net.