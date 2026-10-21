Datenarchive werden zu einer entscheidenden Ressource für Künstliche Intelligenz. Während Tech-Giganten um exklusive Informationen kämpfen und Publisher neue Monetarisierungswege im Netz ausloten, rücken spezialisierte Datenanbieter in den Fokus. Die Lizenzprogramme von Alphabet für Nachrichteninhalte und die umstrittenen Lizenzabkommen von Plattformen wie Reddit markieren eine neue Phase in der Verwertung digitaler Inhalte. In diesem Umfeld positioniert sich Aspermont, das sein historisches Bergbau-Archiv zu einer eigenen Daten- und Analyseplattform ausbaut. Wir erklären die aktuelle Entwicklung und stellen Chancen vor.Den vollständigen Artikel lesen ...
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