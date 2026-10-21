DJ MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Halbleiteraktien auf Erholungskurs - CATL knicken ein

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Deutlichere Gewinne in Seoul und Aufschläge in Tokio stehen am Mittwoch in Ostasien kleinen Abgaben an den chinesischen Börsen gegenüber. An allen Plätzen sind Halbleiteraktien nach ihrem jüngsten Ausverkauf auf Erholungskurs, weil der Ausblick des US-Unternehmens Super Micro Computer die Stimmung aufhellt und Bedenken über Bewertungen, Finanzierungsbedarf und die Rendite hoher Infrastrukturinvestitionen zunächst in den Hintergrund drängt. Super Computer hat mit einem über den Erwartungen liegenden Umsatzausblick neue Hinweise auf eine starke Nachfrage nach KI-Computing-Infrastruktur geliefert. Außerdem meldete SpaceX einen gegenüber dem Vorjahr 161 Prozent höheren Umsatz und einen Gewinn von 4,4 Milliarden US-Dollar, gestützt durch das rasante Wachstum im KI-Geschäft.

In Seoul geht die Berg- und Talfahrt weiter. Nachdem scharfen Rücksetzer am Vortag legt der Kospi um 2,7 Prozent zu. In Tokio gewinnt der Topix 0,9 Prozent. Dass im September die japanischen Exporte und auch die Importe die Prognosen verfehlten, belastet nicht. Tendenziell könnte dies Hoffnungen auf langsamere Zinserhöhungen schüren, heißt es.

In Shanghai und auch in Hongkong geht es mit den Leitindizes dagegen nach unten um 0,3 bzw. 0,4 Prozent. Sydney tendiert gut behauptet.

Der Ölpreis steigt weiter, was Inflationssorgen schürt, von den Aktienmärkten aktuell aber eher etwas ignoriert wird. Brent-Öl verteuert sich um 1,4 Prozent auf 110,35 Dollar, nachdem es zuletzt Berichte gab, wonach Frachtschiffe in der Straße von Hormus auf Seeminen trafen.

Unter den asiatischen Halbleiteraktien geht es beispielsweise für Samsung Electronics und SK Hynix in Seoul um 5,0 bzw. 4,4 Prozent nach oben, für Advantest und Renesas in Tokio um je 1,2 Prozent, für Murata Manufacturing um 1,7, für Kioxia um 1,8 Prozent und für die Aktie des Technologieinvestors Softbank Group um 1,6 Prozent. In Taipeh verbessern sich TSMC um 0,6 Prozent und Largan Precision um 4,8 Prozent. Zu den Kursgewinnen dürften neben dem positiven Signal von Super Micro Computer und SpaceX auch Schnäppchenkäufe beitragen, sagen Händler.

Nach dem schlecht gelaufenen Börsendebüt des Rechenzentrumsunternehmen Elice Group am Dienstag in Seoul geht es für die Aktie am zweiten Tag um rund 30 Prozent nach oben. Die Aktie liegt damit immer noch gut 10 Prozent unter ihrem Ausgabepreis.

In Sydney knicken NextDC um rund 40 Prozent ein. Der Rechenzentrenbetreiber hat seine Prognose gesenkt, weil sich die Aufrüstung des Stromnetzes des Rechenzentrums Melbourne M3 verzögert und sich damit vertraglich vereinbarte Kapazitäten und der Umsatz verschieben. Nach Quartalszahlen liegen Woodside Energy wenig verändert im Markt, während es für die Aktie des Goldschürfers Northern Star um 2,7 Prozent nach oben geht.

Contemporary Amperex Technology (CATL) stürzen in Hongkong um gut 10 Prozent ab, nachdem der weltgrößte Hersteller von Batterien für Elektrofahrzeuge schwächer als erwartete Quartalsergebnisse vorgelegt hat. Das Gewinnwachstum verlangsamte sich auf den niedrigsten Stand seit fast zwei Jahren.

=== INDEX zuletzt +/- % % YTD Handelsschluss S&P/ASX 200 (Sydney) 8.821,80 +0,1 +1,2 07:00 Topix 500 (Tokio) 3.163,64 +0,9 +18,9 08:00 Kospi (Seoul) 5.700,41 +2,7 +35,2 08:30 Hang-Seng (Hongkong) 23.784,27 -0,4 -7,2 10:00 Shanghai-Composite 3.723,95 -0,3 -6,2 09:00 Straits-Times (Singapur) 5.456,74 +1,0 +17,4 11:00 IDX Comp. (Indonesien) 5.235,08 -0,8 -39,5 10:00 KLCI (Malaysia) 1.600,82 +0,1 -4,7 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 09:05 % YTD EUR/USD 1,1224 -0,1 1,1236 1,1228 -4,4 EUR/JPY 177,44 -0,2 177,71 177,51 -3,6 EUR/GBP 0,8391 -0,1 0,8395 0,8408 -3,7 USD/JPY 158,07 -0,1 158,16 158,10 +0,9 USD/KRW 1.324,20 -0,1 1.326,10 1.327,12 -8,1 USD/CNY 6,6784 +0,0 6,6779 6,6788 -4,5 USD/CNH 6,6775 +0,0 6,6745 6,6780 -4,3 USD/HKD 7,8475 -0,0 7,8485 7,8480 +0,8 AUD/USD 0,7011 +0,1 0,7002 0,6994 +5,1 NZD/USD 0,5672 -0,2 0,5684 0,5683 -1,5 BTC/USD 82.676,22 -0,1 82.771,00 81.740,39 -5,7 ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag WTI/Nymex 99,02 +1,2 1,20 97,82 Brent/ICE 110,35 +1,4 1,56 108,79 Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Gold 4.116,74 -0,2 -7,60 4.124,34 Silber 57,31 -1,2 -0,67 57,98 Platin 1.638,23 -0,6 -10,52 1.648,75 (Angaben ohne Gewähr) ===

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October 21, 2026 00:51 ET (04:51 GMT)

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