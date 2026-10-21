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Intershop veröffentlicht Zahlen für die ersten neun Monate 2026



21.10.2026 / 07:20 CET/CEST

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Intershop veröffentlicht Zahlen für die ersten neun Monate 2026 Cloud-Auftragseingang wächst um 29 % auf 14,2 Mio. Euro, Net New ARR mit Aufwärtstrend im dritten Quartal

EBIT aufgrund von Kostensenkungsmaßnahmen mit 0,2 Mio. Euro positiv; drittes Quartal in Folge mit positivem operativem Ergebnis

Operativer Cashflow auf 3,6 Mio. Euro gesteigert

Prognose für das Geschäftsjahr 2026 bestätigt Jena, 21. Oktober 2026 - Die Intershop Communications AG (ISIN: DE000A254211), global agierender Anbieter von Agentic-B2B-Commerce-Lösungen für Hersteller, Großhändler und Holding-Gesellschaften, hat in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2026 einen Umsatz in Höhe von 23,4 Mio. Euro erzielt (Vorjahr: 25,2 Mio. Euro). Trotz des erwarteten Umsatzrückgangs konnte ein positives EBIT von 0,2 Mio. Euro erreicht werden (Vorjahr: -1,4 Mio. Euro), was auf die umgesetzten Kostensenkungsmaßnahmen zurückzuführen ist. Entgegen dem Umsatztrend auf Konzernebene steigerte Intershop die Erlöse des strategisch wichtigen Cloud-Geschäfts um 2 % auf 15,7 Mio. Euro (Vorjahr: 15,3 Mio. Euro). Der Anteil der Cloud-Erlöse am Gesamtumsatz erhöhte sich um sechs Prozentpunkte auf 67 %. Der Cloud-Auftragseingang verzeichnete in den ersten neun Monaten 2026 einen deutlichen Anstieg um 29 % auf 14,2 Mio. Euro (Vorjahr: 11,0 Mio. Euro). Davon entfielen 3,7 Mio. Euro auf Neukunden und 10,5 Mio. Euro auf Bestandskunden (Vorjahr: 3,5 Mio. Euro bzw. 7,5 Mio. Euro). Der jährlich wiederkehrende Cloud-Umsatz (ARR) lag zum 30. September 2026 bei 20,3 Mio. Euro, was einem Anstieg von 3 % entspricht (30. September 2025: 19,8 Mio. Euro). Der New ARR stieg um 27 % auf 2,1 Mio. Euro (Vorjahr: 1,6 Mio. Euro). Der Net New ARR (New ARR abzüglich Kündigungen) belief sich in den ersten neun Monaten 2026 auf 0,1 Mio. Euro (Vorjahr: 0,3 Mio. Euro). Hier zeigt sich seit dem zweiten Quartal ein klarer Aufwärtstrend: Im dritten Quartal stieg der Net New ARR auf 0,5 Mio. Euro (zweites Quartal: 0,2 Mio. Euro). Die Umsätze aus dem Geschäft mit Lizenzen und Wartung reduzierten sich erwartungsgemäß im Zuge der Cloud-Strategie um 42 % auf 2,9 Mio. Euro (Vorjahr: 4,9 Mio. Euro). Die Serviceumsätze lagen mit 4,9 Mio. Euro leicht unter dem Vorjahresniveau (Vorjahr: 5,0 Mio. Euro). Die im ersten Quartal 2026 erfolgte Abnahme des komplexen Großprojekts wirkte sich weiterhin positiv aus und führte auch im dritten Quartal zu einer spürbar verbesserten, positiven Servicemarge. Das Bruttoergebnis vom Umsatz belief sich im Berichtszeitraum auf 11,3 Mio. Euro (Vorjahr: 11,6 Mio. Euro). Die Bruttomarge stieg um zwei Prozentpunkte auf 48 %. Die betrieblichen Aufwendungen und Erträge gingen um 14 % auf 11,1 Mio. Euro zurück (Vorjahr: 13,0 Mio. Euro). Im Bereich Forschung und Entwicklung verringerten sich die Aufwendungen um 6 % auf 5,1 Mio. Euro (Vorjahr: 5,4 Mio. Euro). Die Kosten für Vertrieb und Marketing reduzierten sich um 10 % auf 4,2 Mio. Euro (Vorjahr: 4,6 Mio. Euro). Die allgemeinen Verwaltungskosten lagen mit 2,2 Mio. Euro unter dem Vorjahresniveau von 2,3 Mio. Euro. Die Gesamtkosten, einschließlich Umsatzkosten und betrieblicher Aufwendungen/Erträge, reduzierten sich um 13 % auf 23,2 Mio. Euro (Vorjahr: 26,6 Mio. Euro), was auf die im Vorjahr initiierten konsequenten Kostensenkungsmaßnahmen zurückzuführen ist. Auf Ertragsebene erzielte Intershop in den ersten neun Monaten des Jahres 2026 ein EBIT von 0,2 Mio. Euro und lag damit deutlich über dem Vorjahreswert von -1,4 Mio. Euro. Im dritten Quartal 2026 belief sich der Umsatz auf 7,7 Mio. Euro (Vorjahr: 8,0 Mio. Euro), das EBIT war mit 45 TEUR erneut leicht positiv (Vorjahr: -0,5 Mio. Euro). Damit erzielte Intershop das dritte Quartal in Folge ein positives operatives Ergebnis. Das operative Ergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) belief sich auf 2,7 Mio. Euro nach 1,1 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum. Markus Dränert, CEO der Intershop Communications AG: "Nach neun Monaten setzt sich der positive Trend der ersten beiden Quartale fort: Unsere konsequente Kostendisziplin wirkt, wir haben erneut ein positives EBIT erzielt und liegen auf Kurs zu unseren Zielen für das Gesamtjahr. Wir konnten die Gesamtkosten um 13 % senken und der Cloud-Auftragseingang stieg um 29 % auf 14,2 Mio. Euro. Damit bleibt die zum Jahresende 2025 begonnene Erholung weiter stabil, auch wenn die Investitionsbereitschaft nach wie vor verhalten ist. Dass wir mit der Weiterentwicklung zur Agentic-Commerce-Plattform richtig liegen, bestätigen auch unabhängige Analysten: Im Paradigm B2B Combine 2026 wurde Intershop in 11 von 12 Kategorien mit Top-Bewertungen ausgezeichnet." Das Eigenkapital lag zum Zwischenbilanzstichtag mit 12,0 Mio. Euro auf dem Niveau zum Jahresende 2025. Die Eigenkapitalquote stieg leicht auf 37 % (31. Dezember 2025: 36 %). Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit verbesserte sich im Berichtszeitraum deutlich auf 3,6 Mio. Euro (Vorjahr: 1,6 Mio. Euro). Die liquiden Mittel erhöhten sich zum 30. September 2026 um 0,8 Mio. Euro auf 9,6 Mio. Euro (31. Dezember 2025: 8,8 Mio. Euro). Vor diesem Hintergrund bestätigt Intershop die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 und erwartet nach wie vor einen Cloud-Auftragseingang und einen Net New ARR auf Vorjahresniveau. Hinsichtlich des Umsatzes wird weiterhin ein leicht geringerer prozentualer Rückgang im Vergleich zum Vorjahr prognostiziert. Durch die verbesserte Kostenbasis rechnet Intershop mit einem ausgeglichenen operativen Ergebnis (EBIT). Die Quartalsmitteilung für die ersten neun Monate 2026 ist unter https://www.intershop.com/de/finanzberichte verfügbar. Kontakt:

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