Akquisition umfasst 24 neüerrichtete Lidl-Lebensmittelmärkte in Frankreich, Italien und Spanien. Transaktion baut auf mehr als 20 Jahren Investmenterfahrung von PATRIZIA im europäischen Lebensmitteleinzelhandel auf. Ankauf unterstreicht Fokus auf widerstandsfähige ImmobiliensektorenPATRIZIA, ein führender Investmentmanager für Real Assets, hat die europäische Plattform für Lebensmitteleinzelhandel mit der Akquisition von 24 neüerrichteten Lidl-Lebensmittelmärkten weiter ausgebaut. Das Portfolio ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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