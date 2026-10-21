"Von 5 auf 25 Jahre Garantie": Warum First Graphenes Graphen-Pools jetzt in den USA skaliert werden

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30% höhere Festigkeit klingen nach einem guten Labortest. Eine Verlängerung der Garantie von fünf auf 25 Jahre ist etwas anderes. Denn dann muss ein Hersteller bereit sein, über Jahrzehnte für die Leistung seines Produktes einzustehen. Genau dieses Beispiel nennt First-Graphene-CEO Michael Bell, wenn er erklären will, weshalb die Kommerzialisierung von Graphen so lange dauert - und weshalb ein erfolgreich validiertes Material anschließend besonders wertvoll werden kann.

Der betreffende Kunde ist Aquatic Leisure Technologies. Der australische Poolhersteller arbeitet seit Jahren mit First Graphene (ISIN: AU000000FGR3) zusammen und integriert PureGRAPH in seine Glasfaser-Pools. Inzwischen geht die Geschichte in die nächste Phase: Aquatic Leisure Technologies hat im US-Bundesstaat Alabama eine eigene Produktion aufgebaut. Dort sollen Aqua-Technics-Pools mit der in Australien entwickelten Graphene-Nano-Tech-Technologie für den amerikanischen Markt hergestellt werden.

Damit entsteht eine seltene Konstellation. Eine der ältesten kommerziellen Anwendungen von First Graphene wird nicht nur weiter genutzt. Der Kunde nimmt die Technologie auf einen neuen Kontinent mit.

Bell nennt einen ungewöhnlichen Beweis für Kundenvertrauen

Im jüngsten Interview wurde Bell gefragt, wo heute der eigentliche Engpass bei Graphen liegt. Seine Antwort war nicht die Produktionskapazität. Viel schwieriger sei es, Kunden nach erfolgreichen Versuchen tatsächlich zur Serienfreigabe zu bewegen.

Gerade bei familiengeführten Industrieunternehmen könne dieser Prozess Monate dauern. Bell schildert einen Kunden aus dem Poolgeschäft, der das Material immer wieder getestet habe, bevor PureGRAPH letztlich breiter eingesetzt wurde. Die Validierung habe schließlich so viel Vertrauen geschaffen, dass aus zuvor typischen fünf Jahren Garantie 25 Jahre geworden seien.

Der Punkt dahinter ist größer als die Poolanwendung. Ein Materialhersteller kann im Labor beeindruckende Daten produzieren. Erst wenn der Kunde eine längere Garantie, eine größere Produktionsmenge oder einen neuen Standort darauf aufbaut, wird daraus eine andere Qualität von Kommerzialisierung. Bei Aquatic Leisure Technologies lässt sich dieser Weg inzwischen über Jahre verfolgen.

Mehr als 30% stärker - und gleichzeitig leichter

Die technische Zusammenarbeit begann bereits 2018. First Graphene und Aquatic Leisure Technologies untersuchten, wie geringe Mengen PureGRAPH in Polyesterharzen für glasfaserverstärkte Poolstrukturen wirken.

Die veröffentlichten Ergebnisse waren deutlich. First Graphene nennt eine Verbesserung der Biegefestigkeit von mehr als 30%. Gleichzeitig kann die verbesserte Materialleistung eine Gewichtsreduzierung von ebenfalls bis zu rund 30% ermöglichen. Dazu kamen eine bessere Wasserbeständigkeit und ein geringeres Risiko für osmotische Blasenbildung.

Das ist gerade bei einem großen Fertigpool interessant. Weniger Material kann nicht nur die Rohstoffkosten beeinflussen. Ein leichterer Pool lässt sich einfacher transportieren und auf der Baustelle bewegen. Gleichzeitig soll die höhere Festigkeit verhindern, dass die Gewichtsreduktion zulasten der strukturellen Eigenschaften geht.

2021 wurde PureGRAPH schließlich zum Bestandteil der neuen Graphene-Nano-Tech-Poolgeneration. Aus dem Entwicklungsprojekt wurde Serienproduktion.

Jetzt wandert die Technologie nach Alabama

Der nächste Schritt findet rund 16.000 Kilometer von First Graphenes Produktionsstandort Henderson entfernt statt.

Aquatic Leisure Technologies hat in Opp im US-Bundesstaat Alabama eine bestehende Produktionsstätte übernommen. Die Anlage besitzt rund 56.000 Quadratfuß Fläche und liegt auf einem 22 Acres großen Grundstück. Laut den veröffentlichten Projektinformationen investiert das Unternehmen rund 3,1 Mio. US-Dollar und schafft zunächst 19 Arbeitsplätze.

Noch interessanter ist, was dort produziert werden soll. Die amerikanischen Aqua-Technics-Pools nutzen dieselben proprietären Systeme wie die australischen Produkte - darunter Graphene Nano-Tech.

Damit verändert sich die Bedeutung dieser First-Graphene-Anwendung. Bislang wurden Pools aus Australien in die USA exportiert. Mit der lokalen Fertigung kann Aquatic Leisure Technologies Lieferzeiten verkürzen, sein Händlernetz ausweiten und Produktionsvolumen direkt im amerikanischen Markt aufbauen.

Für First Graphene ist das keine Garantie für rapide steigende Umsätze. Es ist aber ein Beispiel dafür, wie eine einmal validierte Anwendung mit dem Kunden geografisch skalieren kann.

Latham zeigt, wie wichtig Glasfaser im US-Poolmarkt wird

Dass ausgerechnet Glasfaser-Pools stärker in den Fokus rücken, zeigt auch Latham Group (ISIN: US51819L1070). Der Konzern bezeichnet sich als größten Hersteller und Vermarkter privater eingelassener Pools in Nordamerika, Australien und Neuseeland.

Im zweiten Quartal 2026 stiegen Lathams Umsätze um 14,4% auf 197,5 Mio. US-Dollar. Besonders auffällig war das Geschäft mit eingelassenen Pools, das um 22,5% zulegte. Für das Gesamtjahr erwartet Latham inzwischen, dass Glasfaser rund 80% seiner Umsätze mit eingelassenen Pools ausmachen wird.

Im Februar übernahm der US-Konzern zudem Freedom Pools und verstärkte damit ausgerechnet seine Position in Australien und Neuseeland. Aquatic Leisure Technologies geht gleichzeitig den umgekehrten Weg und baut seine Produktion in Nordamerika aus.

Diese Bewegungen zeigen, dass Glasfaser nicht mehr nur eine kleine Alternative zum klassischen Betonpool ist. Die industrielle Produktion standardisierter, leichterer Poolkörper gewinnt zunehmend an Bedeutung.

Fluidra zeigt die Größe des gesamten Ökosystems

Noch größer wird die Perspektive bei Fluidra (ISIN: ES0137650018). Der spanische Konzern ist ein globaler Anbieter von Pool- und Wellness-Technologie und erzielte allein im ersten Halbjahr 2026 rund 1,26 Mrd. Euro Umsatz. Auch in Nordamerika wuchs das Geschäft auf vergleichbarer Basis.

Fluidra stellt andere Produkte her als Aquatic Leisure Technologies. Der Konzern zeigt aber, welche industrielle Wertschöpfung rund um Pools inzwischen entstanden ist: Pumpen, Filter, Wasseraufbereitung, Automation, Reinigung, Beleuchtung und zunehmend vernetzte Systeme.

Der Pool wird damit selbst immer technischer. Materialien, Energieeffizienz, Automatisierung und Lebensdauer werden zu Differenzierungsmerkmalen.

Genau in einem solchen Umfeld kann ein Materialadditiv wirtschaftlich interessant werden, wenn der Kunde seinen Vorteil gegenüber dem Käufer tatsächlich kommunizieren kann.

Die wichtigste Zahl ist vielleicht nicht die Festigkeit

First Graphene verfügt inzwischen über zahlreiche Anwendungen, bei denen Labor- oder Pilotversuche beeindruckende Verbesserungen gezeigt haben. Bell hat gleichzeitig mehrfach deutlich gemacht, dass genau dort nicht mehr der größte Engpass liegt. Die Herausforderung ist der Schritt zur wiederkehrenden Produktion.

Aquatic Leisure Technologies liefert deshalb möglicherweise eines der interessantesten Beispiele im gesamten First-Graphene-Portfolio. Aus zwei Jahren Entwicklung wurde ein kommerzielles Produkt. Aus dem Produkt wurde eine komplette Poolgeneration. Und diese Technologie soll nun auch in einer neuen US-Fabrik hergestellt werden.

30% mehr Biegefestigkeit sind technisch interessant. "Von fünf auf 25 Jahre Garantie" erzählt jedoch eine stärkere Geschichte. Denn diese Zahl zeigt, was passieren kann, wenn ein Kunde einem neuen Material tatsächlich vertraut.

Quellen:

First Graphene - Fibreglass Swimming Pools Case Study

Composites Australia - Aquatic Leisure Technologies: From WA to Alabama

Latham Group - Q2 2026

Fluidra - H1 2026

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First Graphene Limited

Land: Australien

ISIN: AU000000FGR3

First Graphene - First Graphene

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Enthaltene Werte: ES0137650018,AU000000FGR3,US51819L1070