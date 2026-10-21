Die Deutsche-Bank-Aktie gerät erneut unter Druck. Nach den jüngsten Turbulenzen am europäischen Anleihemarkt wächst die Sorge vor einer neuen Staatsschuldenkrise. Besonders Frankreich bereitet Anlegern zunehmend Probleme. Die Aktie des größten deutschen Geldhauses verlor seit ihrem Septemberhoch von 35,84 € bereits rund -21% und notiert bei 28,26 €. Dabei sehen Analysten weiterhin Kursziele von bis zu 43,75 €. Ist die Aktie nach dem Rücksetzer wieder ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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