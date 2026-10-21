Bei Porsche läuft es derzeit alles andere als rund. Die Verkaufszahlen gehen zurück, das Geschäft in China schwächelt und die einst hohen Gewinnmargen sind kräftig geschrumpft. Nun will der Sportwagenhersteller mit einer neuen Strategie gegensteuern und künftig stärker auf exklusive, besonders profitable Modelle setzen. Doch kann Porsche damit tatsächlich die Wende schaffen oder müssen sich Anleger auf weitere schwierige Jahre einstellen? Ein Blick ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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