SpaceX hat am Dienstagabend seine Quartalszahlen veröffentlicht und dabei die Erwartungen der Wall Street deutlich übertroffen. Der Umsatz wächst in einem atemberaubenden Tempo, erstmals seit dem Börsengang schreibt das Unternehmen auch unter dem Strich schwarze Zahlen. Den größten Schub liefert inzwischen das KI-Geschäft, während Starlink ebenfalls kräftig zulegt. Doch rechtfertigt das die enorme Bewertung der Aktie oder werden die hohen Investitionen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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