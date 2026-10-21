The following instruments on XETRA do have their last trading day on 21.10.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 21.10.2026
ISIN Name
US07556Q8814 BEAZER HOMES USA DL-,01
XS1505573XXX SNAM 16/26 MTN
XS1508912XXX ACEA S.P.A. 16/26 MTN 2
XS2401565XXX CC RAIF.DAA 21/26 MTN
PL0000113XXX POLEN 21/26
XS2393797XXX FAR E.HORIZ. 21/26 MTN
DE000HLB7XXX LB.HESS.THR.CARRARA12Y/22
XS1897122XXX MRG FINANCE 18/26 MTN
DE000A30VXXX KRED.F.WIED.22/26 MTN
XS2708368XXX ERSTE ABW. MTN. 23/26 DL
NO0013152XXX AIRSWIFT GLB 24/29
US50066RAXXX KOREA NAT. OIL 16/26 REGS
BE0002673XXX N.V. BEKAERT 19/26
DE000A3E5XXX DZ HYP PF.R.1239 MTN
US298785JXXX EIB 21/26
FR0013192XXX CREDIT AGRI. 16/26
USY5325QAXXX CHINA 21/26 REGS
DE000A3KXXXX ORAF VERM. 21/26
XS1508450XXX UNICREDIT 16/26 MTN
DE000NLB3XXX NORDLB 21/26
US872898AXXX TSMC ARIZONA 21/26
DE000A2BPXXX THUERINGEN LS 16/26
DE000HLB3XXX LB.HESS.THR.IS.04C/19
XS1508675XXX SAUDI-ARABIEN 16/26 REGS
DE000HLB3XXX LB.HESS.THR.CARRARA10S/18
XS1895750XXX LB HESS.-THUER.MTN 18/26
XS1400169XXX WELLS FARGO 16/26 MTN
XS2069304XXX SPAREBKN N B 19/26 MTN
XS2069380XXX E.ON SE MTN 19/26
US29274FAXXX ENEL AMERICAS SA 2026
DE000DK0TXXX DEKA IHS MTN S 7673
GB00BWNPZXXX PENNON GROUP NEW LS ANR
CH0194695XXX GENF KT. 12-26
CH0118095XXX BASLER KT.BK 10-26
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 21.10.2026
ISIN Name
US07556Q8814 BEAZER HOMES USA DL-,01
XS1505573XXX SNAM 16/26 MTN
XS1508912XXX ACEA S.P.A. 16/26 MTN 2
XS2401565XXX CC RAIF.DAA 21/26 MTN
PL0000113XXX POLEN 21/26
XS2393797XXX FAR E.HORIZ. 21/26 MTN
DE000HLB7XXX LB.HESS.THR.CARRARA12Y/22
XS1897122XXX MRG FINANCE 18/26 MTN
DE000A30VXXX KRED.F.WIED.22/26 MTN
XS2708368XXX ERSTE ABW. MTN. 23/26 DL
NO0013152XXX AIRSWIFT GLB 24/29
US50066RAXXX KOREA NAT. OIL 16/26 REGS
BE0002673XXX N.V. BEKAERT 19/26
DE000A3E5XXX DZ HYP PF.R.1239 MTN
US298785JXXX EIB 21/26
FR0013192XXX CREDIT AGRI. 16/26
USY5325QAXXX CHINA 21/26 REGS
DE000A3KXXXX ORAF VERM. 21/26
XS1508450XXX UNICREDIT 16/26 MTN
DE000NLB3XXX NORDLB 21/26
US872898AXXX TSMC ARIZONA 21/26
DE000A2BPXXX THUERINGEN LS 16/26
DE000HLB3XXX LB.HESS.THR.IS.04C/19
XS1508675XXX SAUDI-ARABIEN 16/26 REGS
DE000HLB3XXX LB.HESS.THR.CARRARA10S/18
XS1895750XXX LB HESS.-THUER.MTN 18/26
XS1400169XXX WELLS FARGO 16/26 MTN
XS2069304XXX SPAREBKN N B 19/26 MTN
XS2069380XXX E.ON SE MTN 19/26
US29274FAXXX ENEL AMERICAS SA 2026
DE000DK0TXXX DEKA IHS MTN S 7673
GB00BWNPZXXX PENNON GROUP NEW LS ANR
CH0194695XXX GENF KT. 12-26
CH0118095XXX BASLER KT.BK 10-26
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