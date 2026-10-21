Mitteilung der Formycon AG: Formycon und Biocelys bündeln komplementäre Entwicklungs- und Herstellungskompetenzen im neuen Biosimilar-Projekt FYB286 - FYB286 erweitert Formycons Biosimilar-Pipeline um ein vielversprechendes Entwicklungsprojekt in attraktiver Nischenindikation - Kombination von Formycons Entwicklungsexzellenz mit Herstellungskompetenz des südamerikanischen Spezialpharmaunternehmens Biocelys ermöglicht schlagkräftige Kostenstruktur - Vorfinanzierung durch die Santo Biosimilar GmbH, ein Unternehmen derATHOS-Unternehmensgruppe, reflektiert anhaltendes Engagement in Biosimilars und starkes Vertrauen in die Kompetenzen beider Kooperationspartner Die Formycon AG (FWB: FYB, Prime Standard, "Formycon") und die Biocelys S.A. ("Biocelys"), ein Unternehmen der ATHOS-Unternehmensgruppe, geben den Start einer Kooperation zur Entwicklung des Biosimilar-Kandidaten FYB286 bekannt. Die Zusammenarbeit beider Unternehmen kombiniert Formycons Entwicklungsexzellenz mit der modernen Produktionsinfrastruktur von Biocelys. Vorfinanziert wird das Projekt von der Santo Biosimilar GmbH ("Santo"), einem mit der ATHOS KG ("ATHOS") ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Anleihen Finder GmbH