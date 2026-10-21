Die Berichtssaison nimmt Fahrt auf, und der heutige Handelstag hat gleich mehrere Gesprächsthemen zu bieten. Adidas (ISIN: DE000A1EWWW0) hat gestern Abend seine Gewinnprognose angehoben, und auch die Deutsche Börse (ISIN: DE0005810055) schraubte ihre Ziele nach oben. In den USA legten SpaceX (ISIN: US84615Q1031) und Netflix (ISIN: US64110L1061) nach Börsenschluss Zahlen vor, die sehr unterschiedlich ankamen. Die Vorgaben fallen gemischt aus. Der Dow Jones schloss gestern rund ein Prozent fester, während die Technologiebörse Nasdaq auf der Stelle trat, weil Chipwerte erneut schwächelten. Der DAX ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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