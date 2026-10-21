Berlin (ots) -- Streamingumsätze tragen das Marktwachstum 2026- TV- und Radiowerbung jeweils 6 Prozent rückläufig- 72 Prozent der Streaming-Werbeumsätze entfallen auf vier globale Big-Tech-PlattformenLaut Herbstprognose des VAUNET - Verband Privater Medien werden die Audio- und audiovisuellen Medienumsätze in Deutschland 2026 voraussichtlich um 1,8 Prozent auf 16,3 Milliarden Euro ansteigen (2025: 16,0 Mrd. Euro). Diese Zahl setzt sich aus gerundet 7,8 Milliarden Euro Nutzungsentgelten für Bezahlangebote, 6,4 Milliarden Euro Werbeumsätzen und 2,2 Milliarden Euro Teleshoppingumsätzen zusammen.Dabei spiegeln sich die Veränderungen im Nutzungsverhalten auch in den Zahlen wider: Das Wachstum wird ausschließlich von steigenden Video- und Audio-Streamingumsätzen getragen. Mit 8,6 Milliarden Euro und einem Anteil von 52 Prozent werden die Streamingerlöse aus Nutzungsentgelten und Werbung im laufenden Jahr erstmals die Erlöse der klassischen Mediengattungen übersteigen. 2019 lag ihr Anteil noch bei 26 Prozent. Weiterhin unter Druck stehen die Umsätze in der klassischen TV- und Radiowerbung, die 2026 jeweils um 6 Prozent zurückgehen werden. Das geht aus der heute vom VAUNET in Berlin vorgestellten Umsatzstatistik 2025 sowie -Prognose 2026 zum Audio- und audiovisuellen Medienmarkt in Deutschland hervor.Frank Giersberg, Geschäftsführer des VAUNET: "Wir sehen 2026 trotz des schwierigen wirtschaftlichen Umfeldes eine erfreulich robuste Gesamtmarktentwicklung. Die steigende Bedeutung der Streamingumsätze zeigt eindrucksvoll die Transformation, die sich aktuell im Medienmarkt vollzieht. Dabei steigen im Streamingbereich sowohl die Umsätze aus Nutzungsentgelten als auch aus Werbung. Die privaten Medienanbieter sind mit ihren Investitionen Treiber dieser Entwicklung. Der Werbemarkt wächst jedoch zunehmend an ihnen vorbei: Im Video-Streaming entfallen bereits 72 Prozent der Werbeumsätze von insgesamt 2,5 Milliarden Euro auf die vier größten Big-Tech-Player Alphabet, Amazon, ByteDance und Meta - mit steigender Tendenz. Gleichzeitig bleiben TV- und Radiowerbeumsätze rückläufig."Claus Grewenig, Vorstandsvorsitzender des VAUNET und Chief Corporate Affairs Officer RTL Deutschland: "Die Zahlen des VAUNET zeigen die Stärke unserer Branche - und zugleich, wo medienpolitischer Handlungsbedarf besteht. Wachstum im Medienmarkt stärkt heute nicht automatisch diejenigen, die mit ihren Angeboten zu Vielfalt, Meinungsbildung und demokratischer Öffentlichkeit beitragen. Wenn sich immer größere Teile der Wertschöpfung bei globalen Plattformen konzentrieren, wird aus einer wirtschaftlichen Entwicklung zunehmend auch eine Frage der Medienvielfalt. Deshalb müssen Politik und Regulierung wie angekündigt die Refinanzierungsbedingungen privater Medien verbessern und faire Wettbewerbsbedingungen im digitalen Raum schaffen. Dafür braucht es mehr Tempo, einen Stopp weiterer Belastungen und einen konkreten Aktionsplan Medienvielfalt, der die politischen Ziele von Bund, Ländern und Europa bis 2028 in wirksame Maßnahmen übersetzt."Werbeumsätze insgesamtDie Werbeumsätze von Audio- und Bewegtbildangeboten insgesamt steigen laut der VAUNET-Herbstprognose im Gesamtjahr 2026 um 1,8 Prozent auf 6,4 Milliarden Euro (2025: 6,3 Mrd. Euro), jedoch mit sehr unterschiedlichen Entwicklungen in den einzelnen Segmenten: Während das klassische, lineare Werbesegment zunehmend unter Druck steht, wächst der Streaming-Werbemarkt auf 2,7 Milliarden Euro (2025: 2,4 Milliarden Euro), was einem Anteil von rund 42 Prozent (2025: 37 Prozent) entspricht.Radio- und Audiostreaming-WerbungFür das Segment Audiowerbung prognostiziert der VAUNET für das Gesamtjahr 2026 einen Rückgang der Netto-Umsätze von 3,4 Prozent auf rund 783 Millionen Euro (2025: 811 Mio. Euro). Dabei wird für die Radiowerbung ein Umsatzrückgang von 6 Prozent auf rund 636 Millionen Euro (2025: 677 Mio. Euro) und für die Streaming-Audiowerbung ein zweistelliges Umsatzwachstum in Höhe von 10 Prozent auf 147 Millionen Euro (2025: 133 Mio. Euro) erwartet. Der Streaming-Anteil an der Audiowerbung insgesamt steigt demnach auf 19 Prozent (2025: 16 Prozent).TV- und Videostreaming-WerbungFür das Segment Bewegtbildwerbung rechnet der VAUNET mit einem Anstieg der Netto-Umsätze von 2,5 Prozent auf insgesamt 5,6 Milliarden Euro (2025: 5,5 Mrd. Euro). Dabei wird für die Fernsehwerbung ein Rückgang von 6 Prozent auf 3,1 Milliarden Euro (2025: 3,3 Mrd. Euro) prognostiziert, während der Bereich der Streaming-Videowerbung erneut zweistellig um 15 Prozent auf rund 2,5 Milliarden Euro wächst (2025: 2,2 Mrd. Euro). Der Streaming-Anteil an der Bewegtbildwerbung erreicht somit 45 Prozent (2025: 41 Prozent).Pay-TV- und Streaming-BezahlangeboteLaut VAUNET-Prognose werden die Umsätze mit Bezahlinhalten im laufenden Jahr 2026 voraussichtlich um 2,3 Prozent auf 7,8 Milliarden Euro steigen (2025: 7,6 Mrd. Euro). Für das Pay-TV-Segment wird mit einem Rückgang von 4 Prozent auf 1,9 Milliarden Euro gerechnet (2025: 2,0 Mrd. Euro). Das Segment für bezahlte Video-Abrufinhalte (Paid-Video-on-Demand) wächst laut der VAUNET-Prognose weiter und legt um 4,5 Prozent auf rund 3,7 Milliarden Euro zu (2025: 3,5 Mrd. Euro). Die Erlöse aus Paid Audio steigen laut Prognose um 5 Prozent auf rund 2,2 Milliarden Euro (2025: 2,1 Mrd. Euro). Der Streaming-Anteil im Bereich der entgeltpflichtigen Audio- und Bewegtbildangebote macht 75 Prozent (2025: 74 Prozent) aus.TeleshoppingFür den Bereich Teleshopping wird 2026 mit einer stabilen Entwicklung auf Vorjahresniveau in Höhe von 2,2 Milliarden Euro gerechnet.Download:Link zur Pressemitteilung sowie zum Download der VAUNET-Publikation "Umsätze Audio- und audiovisueller Medien in Deutschland 2025-2026" (https://vau.net/presse/publikationen/studien/umsatzprognose-fuer-audio-und-audiovisuelle-medien-in-deutschland/)Über VAUNET:VAUNET ist der Spitzenverband der privaten Audio- und audiovisuellen Medien in Deutschland und vertritt die Interessen von rund 160 Mitgliedsunternehmen aus den Bereichen TV, Radio, Web und Streaming. Der Wirtschaftsverband setzt sich national und international für die politischen und wirtschaftlichen Anliegen der Branche sowie die Vermittlung ihrer besonderen gesellschaftspolitischen und kulturellen Bedeutung ein.Für Rückfragen:Pressesprecher Hartmut Schultz, Hartmut Schultz Kommunikation GmbHT | +49 30 3 98 80-101, E | hs@schultz-kommunikation.comVAUNET - Verband Privater Medien e.V.Stromstraße 1, 10555 BerlinRue des Deux Eglises 26, B-1000 Bruxelles - Büro BrüsselT | +49 30 3 98 80-0, F | +49 30 3 98 80-148E | info@vau.netwww.vau.netOriginal-Content von: VAUNET - Verband Privater Medien, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6895/6375033