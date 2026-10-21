Wie gehts weiter?: Gold auf 10.000 $? Rohstoff-Crash: Kaufchance oder Falle? Plus Rohstoff-Insider-Treffen!

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Fällt Gold erst Richtung 3.500 USD um dann zu steigen? Rohstoffaktien sind bereits massiv gefallen. Ist das schon die Einstiegsphase - oder kommt die nächste Verkaufswelle erst noch?

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Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

genau darin liegt derzeit die große Falle - und möglicherweise die große Chance zugleich: Die langfristigen Rohstoff-Thesen wirken stark, doch kurzfristig spielen die Kurse nicht mit.

Bei Gold stehen 3.800 und sogar 3.500 US-Dollar als mögliche tiefere Kaufzonen im Raum - gleichzeitig wird langfristig selbst ein fünfstelliger Goldpreis diskutiert.

Muss Gold also erst noch einmal fallen, bevor die große Bewegung beginnt?

Video 1 jetzt ansehen: Gold zwischen 3.500 und fünfstelligen Kursen - welche Marken jetzt wirklich zählen

https://www.youtube.com/watch?v=8htnMCvtJAE&t=1s

Doch damit nicht genug: Bei anderen Rohstoffen ist der Ausverkauf längst da. Uranminen lagen in der betrachteten Marktphase rund 46% unter dem Januarhoch, Albemarle rund 55% im Minus, Silberaktien deutlich unter früheren Hochs - während Öl- und Gaswerte relative Stärke zeigen.

Und genau hier stellt sich die zweite entscheidende Frage:

Ist jetzt die Stunde der Antizykliker - oder greift man bei Uran, Lithium und Silber noch ins fallende Messer?

Video 2 jetzt ansehen: Rohstoffaktien nach dem Crash - schon kaufen oder besser auf den Boden warten?

https://www.youtube.com/watch?v=KNd1_vwTLVw

Im Fokus stehen unter anderem Cameco, Albemarle, AbraSilver, First Majestic, Endeavour Silver, Shell, Equinor und Millennial Potash. Der entscheidende Punkt: Ein Minus von 40 oder 50% macht eine Aktie noch nicht automatisch billig - und eine starke Rohstoff-Story garantiert noch keinen guten Einstiegszeitpunkt.

Wichtig: Im kostenlosen Rohstoff Insider Telegram-Kanal bestimmen Sie aktiv mit, welche Aktien und Rohstoffwerte als Nächstes analysiert werden. Stimmen Sie ab, schlagen Sie eigene Werte vor und stellen Sie Ihre Wunschaktien zur Analyse. Dort werden außerdem die Informationen und Anmeldelinks zu den Rohstoff-Insider-Treffen in München und Frankfurt veröffentlicht werden. Let's go und tretet unserer Gruppe bei.

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Gold vor der nächsten Entscheidung. Uranminen im Ausverkauf. Lithium tief gefallen. Silber unter Druck.

Ist das bereits die große Kaufzone - oder kommt der beste Einstieg erst noch?

Unsere Einordnung gibt es in den beiden neuen Rohstoff Insider-Videos.

Viele Grüße

Ihr

Rohstoff Insider-Team

Disclaimer und Haftungsausschluss

Werbung / Eigenwerbung: Dieser Beitrag dient ausschließlich der Bewerbung des Videoformats "Rohstoff Insider" sowie des Rohstoff Insider Telegram-Kanals. Die Inhalte dienen ausschließlich allgemeinen Informations- und Marketingzwecken. Sie stellen weder eine individuelle Anlageberatung noch eine Finanzanalyse noch eine Aufforderung, ein Angebot oder eine Empfehlung zum Kauf, Verkauf oder Halten bestimmter Wertpapiere, Rohstoffe, Edelmetalle, ETFs oder sonstiger Finanzinstrumente dar. Genannte Kurszonen, Kursrückgänge und langfristige Preisziele beziehen sich auf die in den Videos betrachteten Marktphasen und stellen weder aktuelle Kurse noch zugesicherte Entwicklungen oder verbindliche Kursziele dar. Rohstoffe, Minenaktien und insbesondere Explorations- und Entwicklungsunternehmen können erheblichen Kursschwankungen unterliegen; Verluste bis hin zum vollständigen Kapitalverlust sind möglich. Einschätzungen und Szenarien können sich jederzeit ändern.

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