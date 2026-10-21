Ein Jahr nach dem Börsengang ist TKMS auf Kurs, sämtliche Ziele für das Geschäftsjahr 2025/26 zu erreichen bzw. zu übertreffen. Wir erwarten ein Umsatzwachstum von mehr als 16 % und damit deutlich über der zuvor angehobenen Guidance von +10 % bis +12 %, eine bereinigte EBIT-Marge von ~6,3 %, die nahe am oberen Ende der Guidance liegt, sowie einen Auftragsbestand von ~EUR 25 Mrd., in dem das zweite MEKO-Los, Indien, Kanada und F127 noch nicht enthalten sind. Wir erhöhen unsere Umsatzschätzungen, senken jedoch den kurzfristigen Free Cashflow (FCF) aufgrund von Timing- und Capex-Effekten. Anders als viele Defense-Peers ist TKMS nicht mit überzogenen Erwartungen belastet. Wir bestätigen unser Votum KAUFEN und unser Kursziel von EUR 140,00, da mehrere positive Katalysatoren noch nicht eingepreist sind. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/tkms-ag-co-kgaa
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